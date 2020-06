Bayern: Fast alle Kinder haben wieder Schule

Ab heute gilt in Bayern an fast allen Schularten wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen. Dennoch wird heute nur rund die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler die Schule tatsächlich besuchen – die andere Hälfte lernt weiter daheim, heißt es vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Der Unterrichtsbetrieb findet gestaffelt statt.

An den rund 6.000 Schulen in Bayern wurden entsprechende Konzepte entwickelt, welche Schülerinnen und Schüler wann zum Unterricht kommen, so dass die Schulhäuser weiter nicht vollbesetzt sind, sagte ein Ministeriumssprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Präsenzunterricht im Wechsel mit dem Lernen zuhause

Die konkreten Regelungen und Stundenpläne obliegen allerdings der jeweiligen Schule und fallen somit individuell aus. Möglich sei etwa der tage- oder wochenweise Wechsel zwischen Präsenzunterricht und "Lernen zuhause". Auch werden weiterhin maximal 15 Schüler gleichzeitig in einem Raum unterrichtet, so dass einzelne Klassen aufgeteilt werden. Dem Sprecher zufolge müssen die Schulen weiter auf Hygiene- und Abstandsregeln achten. Die konkrete Ausgestaltung des Schulbetriebs hänge unter anderem von den räumlichen Kapazitäten ab. Auch sähen die Lösungen auf dem Land wohl anders aus als in den Städten, so der Sprecher. Die Notbetreuung wurde bis zu den Sommerferien ausgeweitet.

Nahverkehr auf neue Situation vorbereitet

In den Schulbussen und im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) könnte es mit dem Schulbeginn wieder etwas enger zugehen: Schon seit dem ersten Starttermin an den Schulen im Mai seien bereits wieder 100 Prozent aller Fahrzeuge im Einsatz, heißt es etwa von der Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) in Nürnberg und dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Man werde die Situation aber genau beobachten und soweit möglich reagieren, sagte eine MVV-Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk.

Der Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen im Bereich der beruflichen Schulen wie den FOSBOS beginnt laut Kultusministerium erst am 25. Juni.