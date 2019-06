Bayern fahren mehr Fahrrad, mehr Bus - und weiter viel Auto

In Bayern fahren im Vergleich zu 2008 etwas mehr Menschen mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Das zeigt der "Kurzreport Bayern" zur bundesweiten Mobilitätsstudie, den der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) vorgestellt hat.

Demnach haben die Bayern im Jahr 2017 rund 18 Prozent der Personenkilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. 2008 waren es 17 Prozent. Auch beim Fahrrad gibt es im selben Zeitraum einen leichten Anstieg - von drei auf vier Prozent.

Große Unterschiede zwischen Stadt und Land

Dabei gibt es starke Unterschiede zwischen Stadt und Land, aber auch nach soziodemografischen Merkmalen. So haben 88 Prozent der Haushalte mit hohem oder sehr hohem ökonomischen Status mindestens ein Fahrrad oder E-Bike, bei Haushalten mit sehr niedrigem ökonomischen Status sind es 69 Prozent. In den Metropolen der Stadtregionen haben 43 Prozent der Haushalte kein Auto, in den Städten der ländlichen Regionen sind es nur 24 Prozent.

Für die Studie untersuchte das Institut für angewandte Sozialforschung knapp 320.000 Wege, die über 100.000 Menschen in knapp 50.000 Haushalten im Jahr 2017 zurückgelegt haben.

Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs, also Pkw und Krafträder, stieg demnach zuletzt im Vergleich zu 2008 leicht an. 45 Prozent der Wege in Bayern wurden von Pkw-FahrerInnen und 14 Prozent von Pkw-MitfahrerInnen zurückgelegt. Elf Prozent der Wege wurden mit dem Fahrrad gefahren - und 20 Prozent ausschließlich zu Fuß gegangen.

Niederbayern fahren am meisten Auto

Der Anteil der mit dem Fahrrad gefahrenen Wege ist dabei mit sieben Prozent in Niederbayern und Oberfranken am niedrigsten. Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs ist in Niederbayern (54 Prozent) und der Oberpfalz (53 Prozent) am höchsten. Der öffentliche Nahverkehr wiederum hat in Oberbayern (14 Prozent) und Mittelfranken (11 Prozent) den höchsten Anteil.

In der Mobilitätsstudie für Bayern heißt es dazu: "Die Verkehrswende ist also in Ansätzen erkennbar, erreicht aber nicht die oft erwartete Gesamtdynamik. Insgesamt und vor allem außerhalb der Städte bleibt das Auto, insbesondere bei dem Blick auf die Kilometerleistung, mit großem Abstand Verkehrsträger Nummer eins."