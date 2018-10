Bayern erwartet Herbststurm: Rutschgefahr auf Straßen

Am stärksten trifft der Sturm in Bayern das weite Alpenvorland von der Donau bis zu den Alpen - vorwiegend am Mittwoch. Generell aber sind es Sturmböen, die das ungemütliche Tief "Siglinde" nach Bayern bringt. Es sei für Bayern aber nicht der große Herbstturm, der die Bäume entwurzelt, sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh voraus.

Viel Regen im Alpenvorland, aber keine Überschwemmung

In den Alpen wird zwar relativ viel Regen fallen, bis zu 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter im oberbayerischen Abschnitt innerhalb von 36 Stunden. Weil aber die Flüsse nur wenig Wasser führen und das Erdreich aufnahmefähig ist, wird es keine Überschwemmungen geben. Gerade in Franken, wo der Regen am dringendsten gebraucht würde, fällt am wenigsten. Im Bayerischen Wald sind es zehn bis 15 Liter pro Quadratmeter. Zugleich wird es mit nur noch neun bis 14 Grad merklich kühler.

Obacht - Rutschgefahr auf nassem Laub!

Aufgepasst: Die Sturmböen werden das Laub von den Bäumen reißen. In Verbindung mit der Nässe können Autoreifen dann auf der Straße schnell ins Rutschen kommen. Auch Fußgänger müssen dann achtgeben, nicht auszurutschen. Die Sturmböen sind am stärksten auf den Berggipfeln. Dort erreichen sie 80 bis 120 Stundenkilometer, im Alpenvorland immerhin 70 bis 80 Stundenkilometer.

Schwerer Herbststurm an der norddeutschen Küste

Am härtesten trifft der Sturm die deutsche Küste an der Nord- und Ostsee. Denn, so erklärt es Wetterexperte Sachweh, das sommerwarme Wasser bildet mit der Kaltluft am Rande des Tiefdruckgebietes eine labile Luftschichtung. Gerade an der Küste sind daher herbstliche und frühwinterliche Stürme wie dieser ziemlich gefürchtet.