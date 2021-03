Bayern erwägt Testpflicht an Schulen in Corona-Hotspots

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Um auch in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Unterricht für bestimmte Schüler zu ermöglichen, soll es dort möglicherweise eine Testpflicht an Schulen geben. Nach Ostern müsse engmaschigere Tests geben, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Videoschalte des Kabinetts. Ob eine Testpflicht rechtlich möglich ist, werde nun geprüft, kündigte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Bisher nutzen laut Söder nur neun bis zehn Prozent der Schüler und rund 40 Prozent der Lehrkräfte das Angebot, sich testen zu lassen. "Das gibt noch kein valides Bild über das Infektionsgeschehen." Wenn die Zahl der Infektionen steige, müsse engmaschiger getestet werden. Um insbesondere kleinere Kinder regelmäßig testen zu können, solle geklärt werden, ob sogenannte Gurgel-Selbsttests eingesetzt werden können. Der Ministerpräsident kündigte an, dass auch die vierten Klassen der Grundschulen als Abschlussklassen eingestuft werden sollen, damit es für se auch bei einer höheren Inzidenz Wechselunterricht geben könne.

Söder: Wohl keine großen Hotel-Öffnungen an Ostern

Mit Blick auf Ostern und die Ferien, warnte Söder vor zu viel Optimismus. Große Hotel-Öffnungen werde es nicht geben. Er sprach sich zudem für eine verbindliche Testpflicht für Reiserückkehrer aus - insbesondere mit Blick auf Mallorca-Urlauber. Das will er bei Gesprächen in Berlin anbringen. An bayerischen Flughäfen sollen die Testkapazitäten in jedem Fall ausgebaut werden, sodass es für alle Osterurlauber ein Testangebot geben könne, sagte er.

Für Pfingsten und den Sommer ist der bayerische Ministerpräsident optimistischer. Wenn es dann mehr Impfquoten geben werde, könne auch mehr geöffnet werden, sagte Söder. Öffnungen müssten also an die Impfquote gekoppelt werden.

"Wettlauf mit der Zeit"

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage sprach Söder von einem "Wettlauf mit der Zeit" und zugleich einem "Wettlauf mit der Geduld der Menschen". Die Corona-Zahlen seien hoch und gingen nach oben, die Intensivmediziner in Krankenhäusern warnten. Er sei der festen Überzeugung, dass die Bevölkerung die Strategie der Vorsicht und Umsicht weiterhin schätze. Die Stimmung sei aber belastet durch die Tatsache, dass es mit dem Impfen und dem Testen kluge Konzepte gegen die Pandemie gebe, es bei der Umsetzung aber Probleme gebe.

Sollte der Impfstoff von Astrazeneca dauerhaft ausfallen, wäre das laut Söder für Europa eine bittere Sache. Dann müsste seiner Meinung nach an der Zulassung anderer Impfstoffe wie zum Beispiel dem russischen Impfstoff Sputnik V noch intensiver gearbeitet werden. Außerdem müsse sich Deutschland auch bereits um Impfstoff für das nächste Jahr und um Impfstoff für Kinder kümmern, fordert der CSU-Chef. Deutschland dürfe diesmal nicht wieder nur auf die europäische Karte setzen, sondern müsse sich selbst um Verträge mit Herstellern kümmern.

Söder: Hausärzte bei Impfungen stärker einbeziehen

Aber auch, wenn der Impf-Stopp mit Astrazeneca bald wieder aufgehoben werden sollte, gibt es laut Söder Herausforderungen: "Astrazeneca wirbelt die ganzen schönen Pläne durcheinander, weil wir danach die Impfbürokratie und die Priorisierung flexibler gestalten müssen." Denn dann müssten nicht nur die verspäteten Impfstoff-Bestellungen aufgeholt werden, sondern auch "das Hin und Her mit Astrazeneca". Wichtig für Söder: Astrazeneca müsste dann über die Hausärzte verimpft werden. Diese könnten ihre Patienten beraten, ob für sie der Astrazeneca-Impfstoff in Frage komme oder nicht. Schließlich würden die Bedenken gegenüber Astrazeneca bei vielen Menschen erst einmal bestehen bleiben und nicht so leicht auszuräumen sein, vermutet der Ministerpräsident.

Der bayerischen Bevölkerung dankte Söder fürs Mitmachen im Kampf gegen die Pandemie. Allerdings fordert er die Bürger nun auch auf, im Kampf gegen Corona durchzuhalten. Wenn jetzt zu früh nachgelassen werde, dauere es länger, auf ein niedrigeres Inzidenzniveau zu kommen.