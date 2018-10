Bayern eröffnet Zentrum für Künstliche Intelligenz

Die Pläne von Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer sind nicht gerade klein: "Unser Ziel ist die Technologieführerschaft beim Thema Künstliche Intelligenz". Dabei soll künftig auch das neue Bayerische Zentrum für Künstliche Intelligenz helfen. Insgesamt sollen dort rund 70 Wissenschaftler und Partner aus der Industrie an neuen Anwendungen arbeiten. Der Freistaat will 20 Millionen Euro investieren.

China und USA führend bei Künstlicher Intelligenz

Die "Technologieführerschaft" liegt bislang allerdings eher in China und den USA. Das zeigen jüngere Statistiken ganz deutlich. Mehrere Fraunhofer-Institute haben beispielsweise ausgewertet, woher Patentfamilien im Bereich Maschinelles Lernen stammen, die bis 2015 angemeldet wurden. Das Ergebnis: Mehr als 1.400 der Patentfamilien stammten aus den USA, etwa 750 aus China – aus Deutschland gerade einmal 140.

Für das neue Zentrum für Künstliche Intelligenz soll die fortiss GmbH aus- und umgebaut werden – sie ist bereits jetzt die Softwareschmiede in den Händen des Freistaats, und soll sich künftig noch stärker um das Thema Künstliche Intelligenz kümmern. Ein wichtiges Ziel: Der Austausch mit Unternehmen soll enger werden. Firmen sollen im Zentrum eigene Prototypen bauen und ihre Mitarbeiter schulen lassen.

Zentrale Frage: Verlässlichkeit von Künstlicher Intelligenz

Für den wissenschaftlichen Direktor der fortiss GmbH geht es vor allem um zwei Fragen:

"Wie kann man Künstliche Intelligenz nützlich machen, und wie kann man die Anwendung von Künstlicher Intelligenz verlässlich machen – verlässlich heißt dann auch vertrauenswürdig." Helmut Krcmar, Wissenschaftlicher Direktor fortiss GmbH

Bisher zu wenig Fördergelder für KI-Forschung in Deutschland

Damit will der Freistaat ein bekanntes Problem lösen: Die Grundlagenforschung in Deutschland ist teilweise konkurrenzfähig, aber es entstehen zu selten und zu langsam Produkte für die Wirtschaft. Das hat auch mit Fördersummen zu tun: In den USA bekamen Start-ups im Bereich Künstliche Intelligenz 2017 rund 8 Milliarden Dollar von Privatinvestoren und Unternehmen – in Deutschland waren es laut OECD nur 0,2 Milliarden Dollar. Das Zentrum für Künstliche Intelligenz soll daher auch Unternehmen in Bayern beraten, wie sie ihre Produkte mit Künstlicher Intelligenz besser machen.