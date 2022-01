BR24live: Bayern erlaubt bis zu 10.000 Fans in Stadien

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Das bayerische Kabinett hat - wie angekündigt - Corona-Lockerungen beschlossen. So dürfen zu Angeboten der Jugendarbeit ab Donnerstag auch ungeimpfte Schülerinnen und Schüler gehen, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte. Für Prüfungen, Meisterkurse sowie Theorie- und Praxisstunden an Fahrschulen gelte künftig 3G. Neben Geimpften und Genesenen dürfen also auch negativ Getestete daran teilnehmen.

Kinos, Theater und Co. dürfen künftig zu 50 statt bisher zu 25 Prozent gefüllt werden. Geisterspiele im Profisport wird es nicht mehr geben: Bei überregionalen Großveranstaltungen - in erster Linie also bei Spielen der Profiligen - kann laut Herrmann ein Viertel der verfügbaren Plätze besetzt werden, wobei die Zahl der Zuschauer 10.000 nicht überschreiten dürfe.