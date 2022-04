Bayern erhält erstes Heimatschutzregiment Deutschlands

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht von einem "Meilenstein": Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie der Bundeswehr in der Münchner Fürst-Wrede-Kaserne hat Bayern Deutschlands erstes Heimatschutzregiment erhalten. Ab sofort sind damit alle sieben bayerischen Heimatschutzkompanien dem neuen Heimatschutzregiment 1 unterstellt. Dies stellt den Beginn einer bundesweiten Umstrukturierung der Territorialen Reserve der Bundeswehr dar.

Erstes von fünf Heimatschutzregimentern in Deutschland

Bis 2025 sollen in Deutschland insgesamt fünf Heimatschutzregimenter entstehen. Die Reservistinnen und Reservisten des Heimatschutzregiments können im Ernstfall, zum Beispiel im Verteidigungsfall oder einem flächendeckenden Stromausfall, einberufen werden und kritische Infrastruktur wie wichtige Brücken oder Bundeswehr-Einrichtungen schützen.

Lambrecht: "Heimatschutz ist Kernbestandteil der Landes- und Bündnisverteidigung"

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht war als Gast bei dem Appell in München dabei. In ihrer Rede bezog sich die Ministerin auf den Krieg in der Ukraine. Die russische Aggression mache klar: Landes- und Bündnisverteidigung sei kein Relikt aus Zeiten des Kalten Krieges. "Wir müssen die Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte in kürzester Zeit erhöhen und nachhaltig stärken", sagte Lambrecht. "Die nationale territoriale Verteidigung und der Heimatschutz sind Kernbestandteile der Landes- und Bündnisverteidigung." Den Reservistinnen und Reservisten komme dabei eine entscheidende Rolle zu. "Wer dauerhaft in Frieden und Freiheit leben möchte, braucht militärische Stärke und Abschreckung. Das hat Putin uns gelehrt", so die Ministerin.

Bayerisches Pilotprojekt legte Grundstein für neue Strukturen

Schon seit 2019 lief in Bayern ein Pilotprojekt für eine neue Führungsstruktur. Die Heimatschutzkompanien in den drei fränkischen Regierungsbezirken sind dafür in einem Regiment zusammengefasst worden, dem Landesregiment Bayern. Im Rahmen einer Zeremonie wurde das Pilotprojekt, welches Verteidigungsministerin Lambrecht als "vollen Erfolg" bezeichnete, am Samstag beendet. Die übrigen bayerischen Heimatschutzkompanien aus Niederbayern, Oberpfalz, Oberbayern und Schwaben wurden in das Regiment aufgenommen, das Landesregiment in "Heimatschutzregiment 1" umbenannt.

Dieses startet zunächst mit rund 350 Reservistinnen und Reservisten. Später sollen es einmal etwa 450 sein. Oberst Stefan Berger, der das Landesregiment Bayern geführt hat, übergab bei der Zeremonie das Kommando an Oberst Markus Wick, der nun die Führung des ersten Heimatschutzregiments übernimmt.