Bayern erhält erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs

Mehrere Bundesländer haben am Samstag die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca erhalten. Die erste Charge für Bayern umfasst 52.800 Impfdosen, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek mitteilte. "Wir werden den Impfstoff nun an die Impfzentren ausliefern. Er soll so schnell wie möglich verimpft werden."

Sofern es bei den Zusagen von Astrazeneca für weitere Lieferungen bleibt, werden im Februar insgesamt rund 270.000 Impfdosen des Herstellers in Bayern erwartet.

Deutschlandweit 3,2 Millionen Impfdosen bis Anfang März erwartet

Hessen bekam am Samstag zunächst 26.400 Impfstoff-Dosen geliefert, in Thüringen sind 9.600 Dosen eingetroffen. Nach Berlin kamen 14.400 Dosen. Nordrhein-Westfalen durfte 74.400 Corona-Impfdosen von Astrazeneca in Empfang nehmen. Geimpft werden soll mit dem neuen Impfstoff ab kommender Woche.

Wie aus Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht, sollen insgesamt 345.600 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers am Samstag an die Länder ausgeliefert werden. In der nächsten Woche ist die Auslieferung von 391.200 Impfdosen vorgesehen, eine Woche später knapp über eine Million und nochmal eine Woche später knapp 1,5 Millionen. Insgesamt will Astrazeneca nach eigenen Angaben bis Anfang März rund 3,2 Millionen Impfdosen liefern.

Impfstoff für unter 65-Jährige empfohlen

Nach den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna ist der Astrazeneca-Impfstoff der dritte, der in Deutschland verfügbar ist. Die Ständige Impfkommission hat das Vakzin aber nur für unter 65-Jährige empfohlen. Deshalb wird es voraussichtlich zunächst vor allem Pflegekräften, medizinischem Krankenhauspersonal und Mitarbeitern in Impfzentren verabreicht.

Minister Holetschek betonte, bei welchen Gruppen der Impfstoff konkret eingesetzt werde, hänge von der neuen Impfverordnung des Bundes ab, die erst Anfang der Woche kommen soll. Mit Blick auf den breiten Einsatz in Großbritannien erklärte er, der Impfstoff habe sich als praxistauglich erwiesen. "Sobald ich selbst an der Reihe bin, hätte ich keine Bedenken, mich damit impfen zu lassen", so Holetschek.