FAQ: Einwanderer auf dem bayerischen Arbeitsmarkt

Trotz wachsender Beschäftigung sind die Aussichten auf dem bayerischen Arbeitsmarkt in diesem Jahr schwierig: Im Januar stieg die Zahl der Arbeitslosen mit rund 329.000 auf den höchsten Wert seit fast 15 Jahren. Die Quote liegt bei 4,2 Prozent. Die Anzeigen auf Kurzarbeit sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, nämlich um 20 Prozent.

Daten zur Arbeitslosigkeit von Deutschen und Zuwanderern

Die aktuellen Daten für den Vergleich zur Arbeitslosigkeit von Deutschen und Zugewanderten stammen aus dem Juli 2024. Zu diesem Zeitpunkt lag die Arbeitslosenquote in Bayern bei 3,6 Prozent. Bei Bürgerinnen und Bürgern mit deutscher Staatsangehörigkeit betrug sie 3,2 Prozent. Bei Beschäftigten mit anderer Staatsangehörigkeit lag sie zum gleichen Zeitpunkt bei 8,5 Prozent. Bei Zuwanderern aus der EU zeigten Bulgaren mit 9,3 Prozent einen Spitzenwert.

Ein Grund für die höhere Arbeitslosigkeit bei ausländischen Bürgerinnen und Bürgern sei ihre Beschäftigung in Berufen mit geringer Qualifikation, erklärt Bayerns Arbeitsagenturchef Markus Schmitz. "Das führt in der Folge dazu, dass diese Menschen öfter in Helfertätigkeiten beschäftigt sind. Und dort ist das Risiko, arbeitslos zu werden, deutlich höher."

Arbeitslosigkeit unter Geflüchteten

Die höchste Arbeitslosenquote beim Blick auf die Herkunftsländer verzeichneten im Juli 2024 die in Bayern lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer. Von ihnen sind 36 Prozent arbeitslos. Bei syrischen Staatsangehörigen, die vor allem seit 2015 nach Deutschland geflüchtet sind, lag die Quote bei fast 30 Prozent. Unter afghanischen Geflüchteten lag der Wert bei 20 Prozent. Bayern steht bei der Integration von Geflüchteten dennoch besser da als andere Bundesländer. 48 Prozent der Geflüchteten sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt - Tendenz laut Hochrechnungen steigend. Dieser Wert liegt über dem Bundesdurchschnitt. Nur in Hamburg liegt die Quote noch höher als in Bayern.