Bayern ein Jahr nach der ersten Impfung

22,5 Millionen Impfdosen verabreicht

Ein halbes Jahr nach dem Impfstart vermeldete das RKI: Die Hälfte der Menschen in Bayern ist mindestens einmal geimpft. Jetzt, nach einem Jahr, sind es 71,6 Prozent (Stand 26. Dezember). Dazu kamen fast so viele Zweitimpfungen und inzwischen über 30 Prozent an Booster-Impfungen (Stand 24. Dezember).

Insgesamt wurden in Bayern seit dem Impfstart vor einem Jahr über 22,5 Millionen Impfdosen verabreicht.

Und die Impfkampagne hat zum Ende des Jahres 2021 noch einmal Fahrt aufgenommen: Alleine seit dem 18. November seien fast 5 Millionen Impfungen verabreicht worden (Stand 24. Dezember). Darauf hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag in München hingewiesen.

Der Freistaat habe damit seinen Beitrag zum bundesweiten Ziel der 30 Millionen Impfungen bis Ende des Jahres schon geleistet.

Bayern im hinteren Mittelfeld trotz vieler Sonderimpfaktionen

Mit der Zahl der Erstimpfungen liegt der Freistaat derzeit im hinteren Mittelfeld: auf Platz 11 der sechszehn Bundesländer. An eine Impfquote wie beim Impftabellen-Führer Bremen mit 86,67 Prozent kommt nach BR-Informationen kein einziger bayerischer Landkreis heran. Trotz verschiedener Sonderimpfaktionen wie in der Münchner Bar "Café Kosmos", Kino-Impfungen in Wörth oder gegrillten Bratwürsten auf dem Günzburger Legoland-Parkplatz.

Spitzenreiter in der Region und Großstädte im Durchschnitt

Einige Landkreise in Bayern können jedoch überdurchschnittliche Impfquoten vorweisen. In Oberfranken beispielsweise der Landkreis Lichtenfels mit mehr als 78 Prozent vollständig Geimpften und mehr als 46 Prozent Geboosterten.

Oder in Mittelfranken der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit etwa 74 Prozent vollständig Geimpften. Die Landeshauptstadt München liegt mit 70 Prozent Erstimpfungen etwa im Mittelfeld, Nürnberg mit 67 Prozent vollständig Geimpften etwas unter dem bayerischen Durchschnitt.

Schlusslichter: Landkreis Augsburg, Traunstein und Berchtesgadener Land

Im Landkreis Traunstein sowie im Berchtesgadener Land liegt die Quote der doppelt Geimpften aktuell bei knapp 60 Prozent. Auch im Landkreis Augsburg sind die Zahlen mit rund 61 Prozentpunkten unterdurchschnittlich. Doch es lassen sich auch jetzt noch einige Menschen zum ersten Mal impfen. Im vergangenen Monat verzeichnete etwa der Landkreis Traunstein ein Anstieg an Erstimpfungen von rund drei Prozentpunkten.