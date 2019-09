Bayern-Ei-Skandal: Ex-Chef schweigt zum Prozessauftakt

Keine Stellungnahme zu Vorwürfen der Tierquälerei

In Hinblick auf die angeklagten Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gab der Anwalt keine Stellungnahme ab. Bei Bayern-Ei sollen der Anklage zufolge deutlich mehr Tiere als genehmigt in den Ställen gehalten worden sein. So sei bei einer Kontrolle festgestellt worden, dass in einem für 60 Hennen ausgelegten Käfig mehr als 130 Tiere zusammengepfercht waren.

Tierschützer protestierten unter anderem deshalb vor dem Gerichtsgebäude mit Plakaten und hielten Fotos von gequälten Legehennen hoch.

Fall mit politischer Dimension

Wegen des Skandals um Bayern-Ei waren auch Vorwürfe gegen Behörden und Staatsregierung laut geworden. Die Opposition im Landtag bemängelte unter anderem, dass es 2014 keine öffentliche Warnung vor Bayern-Ei-Produkten gab. Nachdem Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung den Fall öffentlich 2015 bekannt gemacht hatten, beschäftigte sich auch ein Landtags-Untersuchungsausschuss damit.

Urteil vermutlich erst im Frühjahr

Für den Prozess, der am Dienstag mit ersten Zeugenbefragungen fortgesetzt wird, sind bis zum Frühjahr 30 Verhandlungstage angesetzt. Über 100 Zeugen werden gehört, darunter auch Bayern-Ei-Kunden, Mitarbeiter und Amtstierärzte. Ein Urteil könnte im März 2020 fallen.

💡 Das war Bayern-Ei

Bayern-Ei war einer der größten Eier-Produzenten in Deutschland. Das Unternehmen unterhielt in Niederbayern drei Legebetriebe mit mehr als einer Million Hennen, und zwar in Niederharthausen im Kreis Straubing-Bogen, in Tabertshausen im Kreis Deggendorf, sowie in Ettling im Landkreis Dingolfing-Landau, dazu noch eine Legehennenfarm im tschechischen Horsovsky (früher Bischofteinitz) und eine Junghennenaufzucht in Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau). Ende 2017 gab das Unternehmen bekannt, den Geschäftsbetrieb einzustellen.