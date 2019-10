Bayern-Ei-Prozess: Weitere Mitarbeiter werden befragt

Im Bayern-Ei-Prozess am Regensburger Landgericht gehen die Zeugenbefragungen weiter. Geladen sind am dritten Verhandlungstag zahlreiche frühere Mitarbeiter der mittlerweile geschlossenen Firma.

Ehemalige Farmleiter sind geladen

Mit Spannung werden die Auftritte zweier ehemaliger Farmleiter an den Standorten Ettling (Landkreis Dingolfing-Landau) und Tabertshausen (Landkreis Deggendorf) erwartet. Allerdings ist unklar, ob sie auf die Fragen des Gerichts antworten. Am gestrigen Verhandlungstag hatten eine frühere Büromitarbeiterin aus der Bayern-Ei-Zentralverwaltung und ein Disponent, der für den Vertrieb der Eier zuständige war, und gegen den selbst noch Ermittlungen laufen, die Aussage verweigert.

Mehrere Salmonellenfälle in Betrieben

Dafür redete der Tierarzt, der jahrelang die Bestände der Bayern-Ei-Betriebsstätten betreute - auch in den Jahren 2014 und 2015, in denen der Salmonellenbefall bekannt wurde und die im Mittelpunkt des Prozesses stehen. Allerdings will auch er erst im Sommer 2014 von den Salmonellenfällen erfahren haben, obwohl Ermittlungen ergaben, dass es unter anderem schon Anfang 2014 eine Positivprobe gab, über die er auch informiert worden sein soll.

Hygieneprobleme in den Ställen

Anhand zahlreicher interner Mails, die das Gericht gesammelt hat und die in der Verhandlung verlesen wurden, zeigte sich im Prozess, dass es 2014 und 2015 auch immer wieder massive Hygieneprobleme in den Ställen gegeben hatte.

Ex-Bayern-Ei-Chef steht vor Gericht

Angeklagter im Prozess ist Ex-Bayern-Ei-Chef Stefan Pohlmann. Er soll dafür verantwortlich sein, dass 2014 Eier seines Unternehmens ausgeliefert wurden, obwohl in den Ställen Salmonellen nachgewiesen wurden. In der Folge erkrankten in mehreren europäischen Ländern Menschen. 40 von ursprünglich 175 vorgeworfenen Fällen sind jetzt angeklagt, dazu kommt der Fall eines Mannes aus Österreich, der an den Folgen einer Salmonellen-Infektion gestorben sein soll.

Die Anklage beinhaltet deshalb die Vorwürfe der gefährlichen Körperverletzung - in einem Fall mit Todesfolge - sowie Verstöße gegen das Lebensmittelrecht. Dazu kommen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und der Vorwurf des Betrugs an Handelspartnern.