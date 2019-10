Bayern-Ei-Prozess: Hygiene im Fokus

Tag zwei im Bayern-Ei-Prozess vor dem Regensburger Landgericht: Ausgesagt haben der Nachfolger des angeklagten Ex-Chefs bei Bayern-Ei und der Tierarzt, der sich in den Jahren 2014 und 2015 um die Bayern-Ei-Standorte gekümmert hatte.

Mail beklagte "dreckige Zustände"

Der 31-jährige Nachfolger des angeklagten Stefan Pohlmann als Bayern-Ei-Geschäftsführer war zuvor Produktionsleiter bei Bayern-Ei. Er schilderte, wie er die Ställe 2014 besichtigt hatte. Damals seien sie sauer und vorzeigbar gewesen.

In einer Mail, ein halbes Jahr später allerdings, beklagte er sich beim Farmleiter von Ettling (Lkr. Dingolfing-Landau) über nicht ausgeführte Reinigungsarbeiten, dreckige Zustände und halb-lebend herumlaufende Hühner in den Gängen - ohne Futter und ohne Wasser. Diese Mail wurde am Dienstag vor Gericht verlesen. Sie stammt aus der Zeit, als der Skandal bereits über ein halbes Jahr bekannt war. Zu der Mails nahm der Zeuge keine Stellung.

Tierarzt nahm regelmäßig Kotproben

Ein weiterer Zeuge war der Tierarzt, der die Bestände 2014 und 2015 betreute. Er war Hauptansprechpartner für Firmenchef Stefan Pohlmann und für die Leiter der einzelnen Farmen von Bayern-Ei. Der Tierarzt gab vor Gericht an, regelmäßig Kotproben genommen zu haben, die dann an ein Labor gegangen seien - vor dem Hintergrund, dass im Fall eines positiven Befundes auf Salmonellen das Unternehmen tätig werden müsse.

Das Gericht fragte den Tierarzt mehrfach an ein positives Laborergebnis vom 10. Februar 2014 - deutlich vor Bekanntwerden der Salmonellenfälle im Sommer 2014. Über dieses Ergebnis soll er Aussagen zufolge auch informiert worden sein.

Tierarzt kann sich nicht an Laborergebnis erinnern

Vor Gericht konnte sich der Tierarzt nicht mehr an das Laborergebnis vom Februar erinnern. Stattdessen betonte er, von diesen Fällen "irgendwann Mitte 2014" erfahren zu haben, als ihm Pohlmann einen positiven Befund gezeigt habe. In der Folgezeit seien dann mehrere behördliche Proben entnommen worden. Für Verwunderung bei Richter Michael Hammer sorgte ein bei Bayern-Ei beschlagnahmter Ordner, in dem sich tierärztliche Bestätigungen des Zeugen befanden - viele allerdings ohne Datum.

Zur Frage nach dem Umgang mit behördlichen Positiv-Tests sagte er, dass seiner Ansicht nach nicht der Halter tätig werden müsse, sondern dieser Anweisungen der Behörden erhalte.

Hygieneproblem bei Bayern-Ei

Generell stellte sich am zweiten Verhandlungstag jedoch heraus, dass es in den Ställen von Bayern-Ei-ein Hygieneproblem gab. So wies der Tierarzt beispielsweise nach einem Besuch Ende Juli 2014 auf Missstände, wie verdreckte Gänge und schlecht ernährte Hennen hin, die er gesehen habe. Zugleich gab er damals Hinweise, welche Maßnahmen zur Reinigung ergriffen werden könnten.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Angeklagt ist Ex-Bayern-Ei-Chef Stefan Pohlmann. Der heute 48 Jahre alte Pohlmann sagte zum Prozessauftakt nichts, sein Anwalt Ulrich Ziegert wies am ersten Verhandlungstag aber die Vorwürfe weitgehend zurück: Es gebe keine stichhaltigen Nachweise für die Vorwürfe der Körperverletzung, der Körperverletzung mit Todesfolge und des mehrfachen gewerblichen Betrugs.

Pohlmann soll der Anklage zufolge für die massenhafte Auslieferung von salmonellenbelasteten Eiern im Jahr 2014 verantwortlich gewesen sein. Als Folge seien dann hunderte Menschen in mehreren europäischen Ländern erkrankt. Ein Mann in Österreich, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, starb an den Folgen einer Salmonellen-Infektion. 40 dieser Fälle wurden jetzt angeklagt. Das Urteil soll im Frühjahr fallen.