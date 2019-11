Bayern-Ei-Prozess: Auch Erkrankte müssen aussagen

Im Prozess gegen den ehemaligen Inhaber der Firma Bayern-Ei wegen eines Salmonellenausbruchs in mehreren europäischen Ländern im Jahr 2014 werden auch zahlreiche Betroffene aussagen. Das hat das Landgericht in Regensburg bekannt gegeben.

Erkrankte sagen selbst aus

Die Ladung der Zeugen war vom Gericht bisher noch zurückgestellt worden. Nun werden am 17. Dezember erste Erkrankte selbst aussagen. Es sind Betroffene aus Deutschland, Österreich und Frankreich geladen.

Unternehmer wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen

Dem ehemaligen Bayern-Ei-Chef Stefan Pohlmann wirft die Anklage in mehreren Fällen gefährliche Körperverletzung vor, in einem Fall auch mit Todesfolge. Außerdem ist der Unternehmer wegen gewerbsmäßigen Betrugs und möglichen Verstößen gegen Lebensmittel- und Tierschutzgesetze angeklagt. Der Prozess wird regulär am 5. Dezember fortgesetzt.