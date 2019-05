Bayern droht der nächste Dauerregen

Die Menschen in Bayern können nur kurz auf den Regenschirm verzichten: Am Montag kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem an den Alpen zu Schauern und Gewittern. In Franken kann es vereinzelt regnen. Die Sonne scheint nur selten.

Der Mai geht regnerisch zu Ende

Auch am Dienstag wird es in vielen Regionen regnen, zwischen Alpenrand und dem Bayerischen Wald auch kräftiger. Für Mittwoch erwarten die Meteorologen an den Alpen noch häufiger Regen. Nördlich der Donau ist es meist stark bewölkt und es kann leicht regnen. Ab Nachmittag lässt der Regen nach, in Unterfranken kann sogar die Sonne scheinen.

Neue Überschwemmungen möglich

Zwar werde von Niederbayern bis an die Alpen erheblich weniger Regen fallen als vor etwa einer Woche, sagte DWD-Meteorologe Markus Übel. Da die Böden aber noch gesättigt und die Pegel einiger Flüsse erhöht seien, "ist mit neuerlichen Überschwemmungen zu rechnen".

Kühles und wechselhaftes Wetter

Am Dienstag bleibt es auch im Rest des Landes wechselnd bis stark bewölkt. Im Westen und Nordwesten kann es auch hier teilweise Gewitter mit Starkregen geben. Es werden maximal 15 bis 20 Grad erreicht, am Mittwoch wird es mit 11 bis 17 Grad noch kühler.

Allerdings sehen die Aussichten laut dem DWD-Meteorologen Übel nicht ganz so schlecht aus: "Zu Beginn des ersten Sommermonats Juni bestehen Chancen auf sommerlicheres Wetter."