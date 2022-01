Kabinett: Doch keine Lockerung für Kulturveranstaltungen

Das bayerische Kabinett hat bei seiner Sitzung keine weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen - anders als in den vergangenen Tagen in Aussicht gestellt. Damit müssen sich viele Kulturveranstalter weiter gedulden: Sie dürfen bei Veranstaltungen im Freistaat weiterhin nur 25 Prozent der Plätze belegen. Zudem gilt bei solchen Veranstaltungen 2G plus und eine weitreichende Maskenpflicht. In der Gastronomie bleibt es dagegen bei der 2G-Regel, volle Wirtshäuser bleiben erlaubt.

Bund und Länder hatten sich zuletzt eigentlich darauf verständigt, 2G plus bundesweit in Restaurants und Cafés einzuführen. Bayern setzte diesen Beschluss aber nicht um. Vergangene Woche hatte die Staatsregierung angekündigt, 2G plus möglicherweise bei einer besonders hohen Sieben-Tage-Inzidenz regional für die Gastronomie vorzuschreiben - auch das kommt vorerst nicht.

Herrmann: "etwas unklare Lage"

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) verwies zur Begründung auf eine "etwas unklare Lage" mit Blick auf die Corona-Hospitalisierung. Derzeit habe man es einerseits mit einer täglich steigenden Inzidenz zu tun, andererseits mit einer sinkenden Intensivbettenbelegung durch Covid-Patienten. Dazu komme eine leicht steigende Hospitalisierungsrate - zuletzt mussten also wieder mehr Menschen mit einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus als in der Vorwoche.

Die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten in Bayern sinkt derweil weiter: Laut Herrmann sind es aktuell 407, laut dem Divi-Intensivregister etwas unter 400. So oder so stünde die im Herbst eingeführte bayerische Krankenhausampel weiter auf Grün. Denn die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten im Freistaat ist unter den Schwellenwert von 450 gesunken, ab dem die Stufe Gelb galt. Doch die landesweite Krankenhausampel wurde vor Wochen schon wieder aus der bayerischen Corona-Verordnung gestrichen.

Bald Lockerungen für Kultur, Jugendarbeit, Sport?

Herrmann stellte weitere Lockerungen nun bei der nächsten Kabinettsitzung in der kommenden Woche in Aussicht. Konkret nannte er die Bereiche Jugendarbeit, Kunst/Kultur/Kino und Sport. In der Jugendarbeit geht es laut ihm um 3G statt 2G, bei Kulturveranstaltungen um eine Auslastung von 50 statt 25 Prozent. "Wir wollen zu Lockerungen kommen, wenn es die Lage erlaubt", betonte Herrmann. Er sei "sehr optimistisch".

"Hotspot"-Regelung bleibt ausgesetzt

Die Regelung, wonach in bayerischen Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000 eigentlich viele Bereiche geschlossen werden müssten, bleibt laut Herrmann mindestens bis zur nächsten Kabinettssitzung ausgesetzt. Es sei "klug" und "konsequent", eine weitere Woche abzuwarten, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Möglicherweise einigt sich das Kabinett laut ihm auf neue Parameter für Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. Man werde "im Licht der neuesten Daten" nochmal schauen, kündigte Holetschek an.

SPD: Eklatante Ungleichbehandlung unlogisch

Die SPD-Gesundheitsexpertin im Landtag, Ruth Waldmann, kritisierte es bei BR24live als "sehr enttäuschend", dass überhaupt nichts beschlossen worden sei. Damit bleibe es in Bayern bei der "eklatanten Ungleichbehandlung" von Gastronomie auf der einen und Kultur auf der anderen Seite. Diese sei diese Woche genauso unlogisch wie vor einer Woche und nächste Woche.

In der Kultur gebe es die Sicherheit durch 2G plus sowie Mindestabstände. "Das verträgt sich nicht damit, dass wir in der Gastronomie kein 2G plus haben, keine Abstände", sagte Waldmann. "Dafür werden die Leute um 22 Uhr nach Hause geschickt, was für die Virus-Bekämpfung nun wirklich gar nichts bringt."

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert und fortgeschrieben.