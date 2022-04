Deutlich mehr antisemitische Vorfälle in Bayern

Antisemitische Vorfälle haben 2021 in Bayern deutlich zugenommen, das zeigt der neue Jahresbericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS). Knapp 450 Fälle sind es vergangenes Jahr in Bayern gewesen – 80 Prozent mehr als im Jahr 2020.

Viele antisemitische Vorfälle bei Corona-Protesten

Für die hohe Zahl gibt es mehrere Gründe: Viele antisemitische Vorkommnisse bei Corona-Protesten wie das Anheften von Juden-Sternen, antiisraelische Versammlungen und mehr antisemitische Hassnachrichten im Netz.

Außerdem: Menschen in Bayern melden mittlerweile Vorfälle eher, weil sie sensibilisierter für das Thema sind. Zudem sei die Meldestelle RIAS, die 2019 gegründet wurde, als Anlaufstelle bekannter geworden, so Felix Balandat, Projektmitarbeiter bei RIAS Bayern. "Wir sind darauf angewiesen, dass Menschen, die unterwegs sind und etwas bemerken, sich an uns wenden. Dass sie Fotos machen, die sie uns schicken. Sonst gehen die Vorfälle unter und werden nie bekannt."

Viele Fälle unter der Strafbarkeitsschwelle

Das Ziel der Recherchestelle besteht laut Balandat darin, das Dunkelfeld von antisemitischen Vorkommnissen zu erhellen. Denn bei RIAS können Bürger alle Vorfälle melden – auch Fälle, die die Polizei nicht ahnden kann, weil sie unter der Strafbarkeitsschwelle liegen.

Zukünftig soll aber ein Augenmerk auch auf diesen Fällen liegen, so Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf. "Hier brauchen wir wirklich eine enge Zusammenarbeit mit der Justiz, der Strafverfolgung. Wir haben in diesem Jahresbericht festgestellt, dass viele Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen, das ist nicht akzeptabel". Das bayerische Sozialministerium fördert die Antisemitismus-Meldestelle RIAS.

Auch polizeilich erfasste Taten 2021 stark gestiegen

Nicht nur die Meldungen bei RIAS, auch die Zahl der polizeilich erfassten judenfeindlichen Taten ist 2021 stark gestiegen. Lag die Zahl der judenfeindlichen Taten hier 2020 noch etwa bei 550 – und damit bereits auf einem Höchststand – stieg die Zahl innerhalb eines Jahres um mehr als 44 Prozent auf 510.

Antisemitische Hetze auf Demo in Berlin

Annette Seidel-Arpacı, Leiterin von RIAS Bayern, verurteilte die pro-palästinensische Demonstration, die am Samstag in Berlin stattfand. Dort hatten antisemitische Hetzrufe von muslimischen Jugendlichen für Entsetzen gesorgt. Mehrere hundert Demonstranten liefen durch Berliner Problembezirke und riefen dabei judenfeindliche Beschimpfungen wie "Drecksjude". Teilnehmer leugneten außerdem das Existenzrecht Israels, Journalisten wurden angegangen.

Seidel-Arpacı betonte, dass Antisemitismus stets bekämpft werden müsse, egal von welcher Seite dieser komme. Von rechts oder von "israelkritischer" Seite wie in Berlin, "unter vermeintlich progressivem Anstrich".