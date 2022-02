Bayern demonstriert für Frieden und gegen Putin

In Rosenheim haben am Sonntagnachmittag rund 400 Menschen an einer Friedenskundgebung auf dem Max-Josefs-Platz teilgenommen und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundet.

Die Kundgebung war vom Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert worden. Es beteiligten sich parteiübergreifend mehrere Stadträte und auch der Linken-Bundestagsabgeordnete Ates Gürpinar. Er sprach sich gegen Aufrüstung aus und bekam dafür viel Applaus.

Der 2. Bürgermeister der Stadt Rosenheim, Daniel Artmann, betonte, die Stadt sei bereit, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen und zu helfen.

"Verhandeln statt Schießen"

In Traunstein haben heute einige hundert Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet, darunter auch viele junge Menschen. Es wurden Transparente in die Höhe gehalten, zum Beispiel mit der Aufschrift "Freiheit und Solidarität mit dem ukrainischen Volk" oder "Verhandeln statt schießen – gemeinsame Sicherheit in Europa gibt es nur mit Russland".

Einige Teilnehmer waren in den Farben der ukrainischen Flagge gelb und blau gekleidet oder hatten gelbe und blauen Bänder im Haar. Es wurden Friedenslieder gespielt wie "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen oder "Imagine" von John Lennon.

Landkreis Traunstein bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Er habe nie gedacht, dass so ein Angriffskrieg auf die Ukraine möglich sei und habe sich leider getäuscht", so der SPD-Kreisvorsitzende Sepp Parzinger in einer kurzen Rede. Deshalb sei es gut und wichtig, dass "wir solidarisch zusammenstehen". Man frage sich, was könne im Landkreis Traunstein getan werden. Solidarität zu zeigen und ein klares Nein gegen Krieg, das sei ein wichtiger Punkt. Der Landkreis würde sich bereits auf Flüchtlingsbewegungen einzustellen.

Das hatte auch bereits der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) in einem Video in den sozialen Medien angekündigt. Ein Stab von Mitarbeitern sei dabei, Unterkünfte für geflohene ukrainische Staatsbürger vorzubereiten.

Menschenkette für den Frieden

Auch in Unterfranken sind zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, etwa in Schweinfurt und in Ebern. Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage bestätigte, haben auf dem Schweinfurter Marktplatz etwa 500 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Die Aktion verlief friedlich.

In Ebern, im Landkreis Hassberge, wurde als Zeichen der Solidarität eine "Menschenkette für den Frieden" gebildet. Vor Ort sprach man von etwa 220 Teilnehmern. Zuvor hatte Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann dazu gesagt, dass mit der Menschenkette im stillen Protest unter anderem auf demokratische Werte hingewiesen werden soll.

Bereits am Samstag zahlreiche Kundgebungen

Bereits am Samstag hatten Tausende Menschen in Bayern gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Kundgebungen fanden in München, Nürnberg, Erlangen und Regensburg statt.

Alleine in München, das Kiew als Partnerstadt hat, gingen am Samstag nach Polizeiangaben rund 5.000 Menschen auf die Straße. Die Versammlung auf dem Karlsplatz in der Innenstadt sei friedlich verlaufen, hieß es.