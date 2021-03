Bayern: Corona-Notbremse in Zweidrittel der Kommunen

Knapp eine halbe Million Infizierte seit Beginn der Pandemie

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Freistaat 490.787 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern wurden 2.733 neue Fälle gemeldet. Dabei ist zu beachten, dass die Corona-Zahlen montags und sonntags in der Regel niedriger ausfallen als an anderen Wochentagen, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen an das Robert Koch-Institut (RKI) übermitteln und auch weniger Tests vorgenommen und ausgewertet werden.

Erfreulich ist jedoch, dass in einigen Regionen die Inzidenz leicht sinkt. im Landkreis Main-Spessart etwa dürfen diesen Montag wieder die Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen, denn die Inzidenz ist auf 80,9 gefallen. In München gab es einen ganz leichten Rückgang der Inzidenz auf 97,3 (gestern: 98,8). Doch insgesamt können nur noch 27 Kreise und Städte eine Inzidenz unter 100 vorweisen. Die Stadt Ansbach ist mit 50,2 der Landkreis mit der geringsten Inzidenz in Bayern.