Bayern bereitet sich auf die Afrikanische Schweinepest vor

Schweinezüchter Thomas Schwab geht nur noch in spezieller Schutzkleidung auf seine Weide bei Alfeld im Nürnberger Land. Dort tummeln sich 44 Schweine, die das ganze Jahr draußen leben dürfen. Doch diese artgerechte Haltung könnte unmöglich werden, wenn die Afrikanische Schweinepest (ASP) nach Bayern eingeschleppt wird. Nach Meinung von Experten ist das nur noch eine Frage der Zeit. Für Thomas Schwab und alle anderen Schweinezüchter in Bayern ist das eine existentielle Bedrohung.

Schweinepest wenige Kilometer vor Deutschland

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine hochinfektiöse Viruserkrankung, an der betroffene Schweine meist innerhalb von sieben bis zehn Tagen sterben. Ursprünglich kommt die Erkrankung aus Afrika, doch seit 2007 breitet sie sich von Georgien über ganz Osteuropa aus. Nach Angaben des Friedrich-Löffler-Institutes, das das Tierseuchengeschehen in Deutschland beurteilt, hat das Virus mittlerweile den Westen Polens erreicht, außerdem die Slowakei und Ungarn. Deshalb schätzt es die Gefahr, dass die ASP in absehbarer Zeit nach Deutschland eingeschleppt wird als hoch ein.

Bayern leitet Abwehrmaßnahmen ein

Das Bayerische Umweltministerium hat deshalb weitere Maßnahmen eingeleitet. So soll ein rund 100 km langer Zaun entlang der Straßen vor allem nach Tschechien das EInwandern von Wildschweinen verhindern. Außerdem wurden Drohnen angeschafft, die Wildbewegungen aus der Luft feststellen sollen. Außerdem wurde ein ASP-Früherkennungsprogramm gestartet, mit dem Schweinezüchter ihre Tiere testen lassen können. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, beklagt, dass es bisher aber kein bundesweit einheitliches Vorgehen gegen die ASP gibt.