Bayern bekommt ersten Wasserstoffzug

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) haben die Anschaffung des ersten Wasserstoffzugs in Bayern auf den Weg gebracht. Das hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Die beiden Minister waren dabei, als am Dienstagnachmittag in München Vertreter von Siemens Mobility und der Bayerischen Regiobahn (BRB) einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet haben.

Aiwanger: "Wichtiger Teil der bayerischen Wasserstoff-Strategie"

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger freut sich laut Mitteilung des Ministeriums über die Entwicklungspartnerschaft: "Grüner Wasserstoff wird zu einer tragenden Säule für umfassenden Klimaschutz in den Bereichen Verkehr, Industrie und Energie", zeigt sich der Wirtschaftsminister überzeugt. Der Freistaat fördere den Wasserstoffzug, weil er ihn als Teil der bayerischen Wasserstoffstrategie ansehe. Mit grünen Wasserstoffantrieben könnten die Schadstoffemissionen im Schwerlast- und Schienenverkehr "nennenswert" reduziert werden. So solle ein Beitrag zur Dekarbonisierung geleistet werden.

Verkehrsminister Christian Bernreiter spricht von einem "Leuchtturmprojekt", das man aufs Gleis setze. Mit Wasserstoff solle bis spätestens 2040 ein Beitrag "für einen attraktiven und sogar klimaneutralen Schienenpersonennahverkehr" geleistet werden.

Zugverkehr soll schneller, effizienter und umweltfreundlicher werden

Wie Albrecht Neumann von Siemens Mobility sagt, zeichne sich der Wasserstoffzug durch eine hohe Antriebsleistung, Beschleunigungsfähigkeit und große Reichweite aus. "So gestalten wir den operativen Zugverkehr mit Wasserstoffantrieb schneller, effizienter, umweltfreundlicher und komfortabler", sagt Neumann.

Und der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn, Arnulf Schuchmann, ergänzt: "Bei allem mit dem Projekt verbundenem Aufwand freuen wir uns sehr auf den Testbetrieb in unserem Netz und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zum Einsatz von Wasserstofftechnologie im Eisenbahnbereich."

Testbetrieb ab Mitte 2023 zwischen Augsburg und Füssen

Der Zug soll ab Mitte 2023 unter anderem zwischen Augsburg und Füssen getestet werden und ab Anfang 2024 dann Gäste transportieren.

Auf Strecken in Niedersachsen und Hessen wird die Firma Alstom – soweit es dem bayerischen Wirtschaftsministerium bekannt ist – noch in diesem Jahr H2-Züge einsetzen. Dies teilte das Ministerium auf BR-Anfrage mit.

Die Hauptkomponenten der Wasserstofftraktion sind auf dem Dach montierte Brennstoffzellen, komplettiert wird das System von Unterflurbatterien, wie es in der Mitteilung heißt.