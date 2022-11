Brandl: Bayern bei Unterbringung von Geflüchteten am Limit

Unterkünfte für Asylbewerber zu 97 Prozent ausgelastet

Auch im bayerischen Innenministerium weiß man um die Auslastung der Unterkünfte. "In Bayern sind die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber aktuell zu rund 97 Prozent ausgelastet", heißt es auf BR24-Anfrage. Das liege einerseits an den "deutlich steigenden Asylbewerberzahlen" und andererseits daran, dass ausreichende Kapazitäten für die Unterbringung dieser Personen aufgrund der bekannten Situation am Wohnungsmarkt nur äußerst schwer zu akquirieren seien.

Innenministerium nimmt Kommunen in die Pflicht

"Wir müssen uns wohl auf sogar noch höhere Zugangszahlen einstellen, sodass die bisherigen Unterkunftsplätze bis zu den Wintermonaten wohl restlos belegt sein werden", heißt es weiter aus dem Ministerium. Darauf seien die Landkreise und kreisfreien Städte allerdings bereits vorbereitet worden. Außerdem seien sie "eindringlich gebeten" worden, "mit Hochdruck neue Unterkünfte in der Anschlussunterbringung zu akquirieren, um so die Verteilung in die Fläche sicherzustellen. Jede Kommune muss hier ihren Beitrag leisten."

Laut dem bayerischen Innenministerium sind die Zahlen Geflüchteter in Bayern in diesem Jahr so hoch wie seit 2016 nicht mehr: "Mit einem Gesamtzugang von aktuell rund 212.000 Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine seit Jahresbeginn haben wir in Bayern in diesem Jahr das höchste Niveau seit 2016."

Aus diesen Ländern stammen die Bewohner von Asylunterkünften

Seit dem 1. März 2022 seien nach den Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) insgesamt rund 149.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Freistaat Bayern im Ausländerzentralregister (AZR) registriert. Am häufigsten waren laut Innenministerium in den bayerischen Asylunterkünften Menschen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak, Nigeria und der Ukraine untergebracht.