Bayern bei Touristen beliebt – fast wie vor Corona

Der Tourismus in Bayern hat sich im Juli weiter erholt, teilt das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Demnach verzeichnen die Beherbergungsbetriebe knapp 4,5 Millionen Gästeankünfte und 11,5 Millionen Übernachtungen. Das sei gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 39 Prozent bei den Gästeankünften und eine Zunahme von 20,4 Prozent bei den Übernachtungen.

Auf Vor-Corona-Niveau

Die aktuellen Zahlen entsprechen damit fast den Werten aus den Zeiten vor der Corona-Pandemie im Juli 2019, heißt es. Damals waren es rund 4,7 Millionen Gästeankünfte (2022: 4,5 Millionen).

Nur einen Ausreißer nach unten

Alle Regierungsbezirke Bayerns verzeichnen sowohl für den Juli 2022 als auch für den Zeitraum von Januar bis Juli 2022 einen "deutlichen" Zuwachs bei den Gästeankünften und bei den Übernachtungen. Lediglich in Niederbayern liegen im Juli die Übernachtungen mit Minus 1,4 Prozent leicht unter den Werten des Vorjahresmonats.

Jugendherbergen und Hütten wieder sehr gefragt

Die Landeshauptstadt München verzeichnet 81,6 Prozent mehr Gästeankünfte und 78,6 Prozent mehr Übernachtungen als noch im Juli 2021. Die größte Steigerung unter den Betriebsarten lässt sich im Juli bei den Jugendherbergen und Hütten feststellen. Hier kamen 75,8 Prozent mehr Gäste.

Bislang positive Jahresbilanz

Auch in der vorläufigen Jahresbilanz für 2022 sieht es für den Tourismus in Bayern positiv aus: Bis Ende Juli wurden 18,1 Millionen Gästeankünfte und knapp 49,3 Millionen Übernachtungen in Bayern gezählt. Das ist den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 147,7 Prozent bei den Gästeankünften und um 103,6 Prozent bei den Übernachtungen.