Bayern bald einziges Bundesland ohne Tariftreuegesetz?

Das Tariftreuegesetz soll dafür sorgen, dass es im Wettbewerb um öffentliche Aufträge nicht zu Verzerrungen kommt zwischen Bewerbern mit und ohne Tarifbindung. Die Gewerkschaften klagen seit längerem darüber, dass sich immer weniger Betriebe in den Arbeitgeberverbänden organisieren, um der Tarifbindung zu entfliehen und so einen Kostenvorteil zu erzielen.

Vorstoß der SPD unlängst abgelehnt

Zuletzt war in Bayern vor eineinhalb Jahren ein entsprechender Gesetzesvorstoß der Sozialdemokraten gescheitert. Er wurde von der Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern abgelehnt. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn will trotzdem nicht aufgeben und verweist auf die, aus seiner Sicht, Vorzüge so eines Gesetzes, wenn Aufträge ausschließlich an Unternehmen vergeben werden, die sich an die Tarifverträge halten. Laut von Brunn bedeutet tarifliche Bezahlung mehr Geld, um die hohen Lebenshaltungskosten bezahlen zu können. Tariftreue sorge für bessere Arbeitsbedingungen und später für eine höhere Rente, so von Brunn.

Staatsregierung: Gesetz ist bürokratisch und überflüssig

Die Staatsregierung hält ein Tariftreuegesetz für bürokratisch und überflüssig. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es, schon nach aktueller Rechtslage gelte, dass Mindestlöhne und Tarifverträge einzuhalten seien. Das Ministerium verweist dabei auf §128 Absatz 1 im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Ähnlich sieht es die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Diese sieht in so einem Gesetz außerdem einen Eingriff in die Tarifautonomie.

Sachsen schwenkt um, Bayern bleibt übrig

Nicht nur auf Bundesebene ist ein Tariftreuegesetz Teil des Koalitionsvertrags, sondern auch in Sachsen. Daher wird dort wohl in absehbarer Zeit ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Dann wäre Bayern das einzige Land in der Bundesrepublik, das öffentliche Aufträge ohne Vergabegesetz erteilt, befürchtet der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB.