Wetter genießen "dahoam" – Ausblick aufs Winterwochenende

Eigentlich sind die Planungen für die Winter-Wochenenden für viele schon weit im Voraus abgeschlossen: Skifahren in den Bergen, zum Rodeln nach Garmisch, Langlaufen rund um den Großen Arber oder ausgedehnte Spaziergänge im Bayerischen Wald. Doch mit Corona und den harten Lockdown-Maßnahmen heißt es dieser Tage: zu Hause bleiben. Denn eine neue Sonderregelung erlaubt es bayerischen Landkreisen, bei denen der Inzidenzwert über 200 liegt, eigenständig Tagestouristen aus ihrer Region auszusperren. Und wer in einem Hotspot mit über 200er-Wert wohnt, muss die 15-Kilometer-Regel einhalten.

Doch den Winter kann man auch vor der eigenen Türe genießen, selbst wenn sein eigenes Zuhause nicht zu den beliebten Wintersport-Ausflugszielen gehört. Und an diesem Wochenende ist alles dabei, was ein guter Winter braucht. Die Wetteraussichten unserer BR-Wetter-Redaktion:

"Es wird ein frostiges Wochenende. Am Samstag liegen die Temperaturen im Schnitt bei -3°, am Sonntag um die -2°. Und in den Nächten wird es richtig kalt, da können die Temperaturen zum Teil im zweistellige Minusbereich liegen." BR-Wetter-Redaktion

Neue Schneefälle am Wochenende

Doch warm eingepackt kann man den Winter, und vor allem den Schnee, in vollen Zügen genießen. Denn ein Großteil Bayerns ist jetzt schon weiß und der Schnee bleibt auch übers Wochenende liegen. Es kommt sogar noch neuer Schnee dazu.

Am Samstag sind ein paar Flocken Richtung Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen und auch im Bayerwald möglich. Am Sonntag zieht dann eine neue Schneefront nach Bayern herein. Im Westen und stellenweise im Süden fallen ca. 5 bis 8 cm Neuschnee.

Im Allgäu bis etwa zum Werdenfelser Land kommen zur ohnehin sehr üppigen Schneedecke, die dort schon liegt, etwa 10 bis 15 cm Neuschnee dazu. Am Sonntagabend kommt das Schneegebiet auch im Osten Bayerns an.

Sonnenschein nur in Teilen Bayerns

Schnee und Sonnenschein, eine traumhafte Kombination – und die gibt's am Samstag vom Bodensee bis etwa zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Am Sonntag scheint die Sonne vor allem am Vormittag im Bayerwald.

Hohe Lawinen-Warnstufen ausgerufen

Der viele Schnee und Neuschnee birgt aber auch Gefahren in den Bergen. Dort ist mittlerweile die Lawinengefahr zum Teil groß: In den Allgäuer, in den Ammergauer und in den Werdenfelser Alpen besteht die zweithöchste Warnstufe "4" in allen Höhenlagen. In den Bayrischen Voralpen gilt diese oberhalb von 1.500 Metern. Erhebliche Lawinengefahr, also Warnstufe "3", herrscht in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen oberhalb von 1.500 Metern.

Doch nicht nur Lawinen können mancherorts das Schneevergnügen trüben. Viele Bäume im Alpenraum drohen unter der Last des Schnees zusammenzubrechen. Deshalb hat der Markt Garmisch-Partenkirchen aktuell sämtliche Geh-und Wanderwege gesperrt. Auch auf vielen Straßen kommt es zu Behinderungen.

Schneebruch-Gefahr nicht unterschätzen

"Es herrscht Lebensgefahr, bitte bleiben Sie zu Hause", so der eindringliche Appell von Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Dauereinsatz um die Bäume von der Last des Schnees zu befreien. Die Gefahr des Schneebruchs wird von den meisten Menschen unterschätzt, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Wenn es rauscht und knackt ist es schon zu spät, selbst wenn nur ein kleiner Ast abricht und aus ein paar Metern Hohe runterfällt, könnte das tödliche Folgen haben.