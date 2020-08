Ärger um Kiesgrube in Seeon

Gerd Raepple vom Umweltschutzverband Alztal und Umgebung (UVA) ist fassungslos. Seit Anfang August wird etwa 100 Meter östlich des Bansees bei Seeon Kies abgebaggert. "Das kann man hier an dieser Stelle einfach nicht zulassen", sagt der zweite Vorsitzende des Umweltschutzverbands. Deshalb hat der UVA gegen die neue Genehmigung am Verwaltungsgericht geklagt.

Das Bauunternehmen baggert den Kies nahe eines Naturschutzgebiets ab - ein Rückzugsgebiet für eine Vielzahl von Tierarten und ein beliebtes Ausflugsziel. Gletscher der letzten Eiszeit haben die Eggstätter-Hemhofer Seenplatte geformt, wozu auch der Bansee gehört. Sie hinterließen eine Eiszerfallslandschaft aus Seen, Sümpfen, Toteislöchern und Auwäldern.

Kiesabbau an acht Standorten rund um Seeon

Im Juli hatte das Landratsamt Traunstein genehmigt, den Kiesabbau östlich des Bansees auf die dreifache Fläche auszuweiten - insgesamt eineinhalb Fußballfelder. Im weiteren Umkreis von Seeon-Seebruck ist das nicht die einzige Kiesgrube. Derzeit wird bereits an acht Standorten Kies abgetragen.

Die Genehmigung der neuen Kiesgrube löste massive Kritik aus. Eine Bürgerinitiative sammelte Unterschriften, Gemeinderäte suchten das Gespräch mit dem Landrat Siegfried Walch. Das Landratsamt hat darauf reagiert. "Wir haben gemerkt, dass wir Erkenntnisse bekommen, die im Genehmigungsprozess noch nicht betrachtet wurden", sagt der Landrat. Es sei außerdem altmodisch, diese Einwände nicht in die Entscheidung mit einfließen zu lassen.

Das Ergebnis: Die Baufirma darf nur noch auf einer Fläche von einem halben Fußballfeld Kies abbaggern. Aber auch gegen die neue Genehmigung hat der Umweltverband nun geklagt. Zur laufenden Klage am Verwaltungsgericht in München will sich der Landrat nicht äußern.

Firma: "Alle rechtlichen Vorgaben eingehalten"

Der Bauunternehmer Sebastian Riedel braucht den Kies dringend, denn Kies und Sand sind wichtige Baustoff - und Mangelware. Für den Familienbetrieb geht es darum, in der Region konkurrenzfähig zu bleiben. Riedel zufolge sei bei der Kiesgrube am Bansee das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch für die Genehmigung der ursprünglich geplanten Kiesgrube habe die Firma alle rechtlichen Vorgaben eingehalten. Er wird deshalb seine Möglichkeiten abwägen, gegen den Rückzug der Genehmigung rechtlich vorzugehen.

Das Genehmigungsverfahren für die kleine Kiesgrube am Bansee dauerte drei Jahre, erforderte etliche Gutachten und ein umfassendes rechtsstaatliches Verfahren. Trotzdem sagen die Umweltschützer beim UVA, man habe die Folgen auf das angrenzende Naturschutzgebiet nicht genau genug geprüft.

Verwaltungsgericht will demnächst entscheiden

Herbert Maier ist Biologe aus Seeon und engagiert sich für den Naturschutz in der Region. Er fordert sogar noch strengere Maßnahmen. "Die Kiesgrube liegt im Biotopverbund zwischen den Eggstätter Seen und den Seeoner Seen und deswegen stört sie noch mehr", sagt der ehemalige Binnengewässerforscher. Seiner Ansicht nach müsse das Gebiet, wo die Kiesgrube jetzt liegt, sogar in den Biotopverbund integriert und unter Naturschutz gestellt werden.

Das Verwaltungsgericht wird in zwei bis drei Wochen im Eilverfahren entscheiden, ob die Baufirma in der Kiesgrube am Bansee weiter abbaggern darf.