Bayern: 773 Millionen Schaden durch Cum/Cum und Cum/Ex

Jahrelang haben sich Banken in Deutschland an so genannten Cum/Cum-Aktiengeschäften beteiligt. Es ging darum, ausländischen Besitzern von Aktien hiesiger Unternehmen dabei zu helfen, die Zahlung von Kapitalertragsteuer zu umgehen. Den dabei erzielten Gewinn teilten sich die Beteiligten - hier eine genauere Erklärung. Seit 2016 ist das Steuerschlupfloch gestopft.

Mehrere Milliarden sollen dem deutschen Fiskus so verloren gegangen sein. Europaweit könnte der organisierte Griff in die Steuerkasse einen Schaden von 55 Milliarden Euro verursacht haben.

Acht Cum/Cum und 21 Cum/Ex-Fälle in Bayern bekannt

In Bayern geht es nach Informationen von BR Recherche und Süddeutscher Zeitung um acht Cum/Cum-Fälle. Bei diesen habe sich der Verdacht auf entsprechende Gestaltungen erhärtet, so das Bayerische Landesamt für Steuern auf Anfrage. 114 Millionen Euro sollen offen sein. Dazu kommen nach Angabe der Behörde 21 Cum/Ex-Fälle, bei denen es um die unrechtmäßige mehrfache Erstattung von Kapitalertragsteuer geht. Hier seien 525 Millionen Euro offen. Aufgrund laufender Ermittlungen seien weitere Fallaufgriffe möglich, so die Behörde.

Durch die bisher bekannten Fälle ist dem Freistaat nach Angaben der Finanzbehörden ein Gesamtschaden in Höhe von 773 Millionen Euro entstanden. Davon konnte sich der Fiskus bislang nur einen Teil zurückholen: Im Zusammenhang mit Cum/Ex-Geschäften sind 134 Millionen Euro zurück an den Fiskus geflossen. Weitere 37 Millionen sind bereits in Rechnung gestellt, aber noch nicht zurückgezahlt, da sie, so das Landesamt für Steuern, "Gegenstand eines laufenden Insolvenzverfahrens" sind. Noch dieses Jahr sollen voraussichtlich weitere 352 Millionen Euro zurückgefordert werden.

Geldinstitute haben Rückstellungen erhöht

Der Bayerische Rundfunk hatte im Mai 2016 enthüllt, dass ausgerechnet die im Zuge der Finanzkrise 2008 vom Staat gerettete Commerzbank über Jahre hinweg so genannte Cum/Cum-Geschäfte gemacht hat. Sie war nicht die einzige Bank.

Etwa 60 Geldinstitute haben sich nach aktuellem Kenntnisstand hierzulande an Cum/Cum-Transaktionen beteiligt, schreibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf Anfrage von BR Recherche.

Da Finanzbehörden inzwischen vermehrt die bei Cum/Cum-Deals zu Unrecht erstattete Kapitalertragsteuer von den Instituten zurückfordern, beziffern diese die finanzielle Belastung nach eigenen Angaben derzeit auf 610 Millionen Euro, so die Bafin weiter. Hierbei handele es sich im Wesentlichen um Steuernachzahlungen einschließlich möglicher Nachzahlungszinsen, nicht um Strafzahlungen. Die Behörde schließt nicht aus, dass die Finanzbehörden noch "eine wesentlich größere Anzahl von Geschäften als gestaltungsmissbräuchlich werten. Dies würde dann auch zu einer deutlich höheren finanziellen Belastung führen". Konkrete Anhaltspunkte hierfür lägen momentan allerdings nicht vor, teilt die Bafin mit.

Ex-Finanzminister von NRW: "Es hat sich etwas verändert."

"Die erhöhten Rückstellungen sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich etwas verändert hat", sagt der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans dem BR. Nach seiner Erfahrung schwenkten viele auf Absicherung und Risikominimierung um, "wenn Öffentlichkeit und Gerichte genauer hinsehen".