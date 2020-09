"Bayern 3 Start-Up-Challenge": Investor vergibt 300.000 Euro

Die Corona-Krise hat die bayerische Wirtschaft schwer getroffen – vor allem auch Start-ups. Sie sind kreativ, entwickeln echte Innovationen, brauchen dafür die Unterstützung von Investoren und Sponsoren. Doch gerade Corona macht es jungen Unternehmen noch schwerer, an Geld zu kommen.

Genau das will die BAYERN 3 Start-up Challenge ändern. "Start-up-Chris" hat 300.000 Euro, die er in kreative Ideen und Produkte mit echtem Potential investieren möchte, um so die Start-up-Szene in Bayern weiter zu fördern.

Obereders Leben klingt nach Blockbuster

Eigentlich wollte Christopher Obereder Banker werden. Doch schon in der Schule zeigt sich, wo sein größtes Talent steckt: Mit nur 14 Jahren beginnt er, Webseiten zu programmieren und diese zu vermarkten. Er arbeitet so viel, dass sogar sein Computer überhitzt und Feuer fängt.

Früh erkennt er das Potential und die Reichweite hinter Facebook, baut zusammen mit einem Freund lustige Facebook-Seiten, erreicht so Millionen Fans. Er entwickelt Handyspiele, die es weltweit in die Top App-Store-Charts schaffen. Eines seiner Spiele wird von einer weltbekannten Gamingfirma übernommen.

Ein Start-up in Kalifornien wird auf ihn aufmerksam und holt ihn ins Silicon Valley. Dort knüpft er Kontakte, betreut rund ein halbes Dutzend Start-ups und arbeitet mit den weltweit größten Influencern zusammen. Sogar Legenden wie Snoop Dogg, Chris Brown und Skrillex verwenden seine Apps und verhelfen ihm zum großen Durchbruch. Kein Wunder also, dass er bald auf der prestigeträchtigen Forbes "30 under 30"-Liste landet - also der Liste der 30 einflussreichsten Menschen unter 30.

Gemeinsame Aktion mit Bayern 3 und BR24

Trotzdem hält es ihn nicht lange in den USA. Obereder kehrt nach München zurück. Im Gepäck hat er über 20 Start-ups, an denen er beteiligt ist und die jeden Tag von Millionen Menschen genutzt werden.

Beeindruckt von der bayerischen Start-up-Szene hat sich Chris Obereder nun für eine Kooperation mit BAYERN 3 und BR24 entschieden, um das unglaubliche Potential im BAYERN 3-Land zu fördern. Zusammen mit uns möchte er die besten Start-ups Bayerns finden.

Der Preis: Geld und Beratung

Die besten Start-ups werden mit bis zu 300.000 Euro gefördert. Fast noch wertvoller ist jedoch der Support von Chris Obereder. Als bestens vernetzter Investor stellt er nicht nur sein weit ausgebautes Netzwerk zu Verfügung, sondern teilt mit den ausgewählten Start-ups auch seine Erfahrungen, die einem jungen Unternehmen beste Startchancen ermöglichen.

Darum geht es bei der Challenge

Alle Start-ups, die seit dem 1.9.2017 gegründet worden sind, können sich über die Website www.bayern3.de bewerben und ihre Idee präsentieren. Um weiterzukommen, brauchen die Teilnehmer echte Visionen mit Entwicklungspotential: Steckt hinter ihrem Produkt eine wirkliche Innovation oder etwas, das sich gut verkaufen lässt?

Start-up-Chris wird die vielversprechendsten Jungunternehmen zur "BAYERN 3 Start-up Challenge" einladen. In mehreren Runden treten sie gegeneinander an und müssen sich auch vor den BAYERN 3 Hörern beweisen. Am Ende kommt es dann zum großen Showdown: Live in BAYERN 3 und auf BR24 küren wir die besten Start-ups Bayerns, die dann mit dem Support und den insgesamt 300.000 Euro von Investor Chris Obereder richtig durchstarten.