Bayern 2 sucht das "Gute Beispiel 2020"

Gorilla – Freude an Bewegung und gesunder Ernährung

Die Gorillas sind los und bringen Freestyle an die Schulen in Bayern. Weg von der Playstation und vom Handy, rauf aufs Skateboard und die Slackline. Ziel der gemeinnützigen Gorilla Deutschland GmbH mit Sitz in Wolfratshausen ist es, den Kindern und Jugendlichen einen bewussten Lebensstil zu vermitteln: durch mehr Bewegung, gesunde Ernährung und praktische Tipps für Nachhaltigkeit im Alltag. Freestyle-Athleten kommen an die Schulen und begeistern die Kids für Sport, bringen ihnen erste Moves beim Breakdance bei oder mixen mit ihnen Smoothies aus Obst und Gemüse.

Die Gorillas sind coole Vorbilder, die die Jugendlichen motivieren und für ihren weiteren Lebensweg stärken.