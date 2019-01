Bayern: 10.000 Ehrenamtliche im Einsatz, hohe Lawinengefahr

Die größte Gefahr ist weiter die Last des Schnees. Ob an den Berghängen, wo sie als Lawinen abzugehen droht, oder auf Dächern, wo sie zum Einsturz führen kann. Wie ernst die Bedrohung durch Lawinen ist, mussten am frühen Montagmorgen die Menschen in Balderschwang erfahren.

Schneemassen treffen Hotel im Allgäu

In dem von der Außenwelt abgeschnittenen Allgäuer Ort trafen die abgehenden Schneemassen ein Hotel. Auf etwa 300 Metern Breite donnerte die Lawine ins Tal. Zum Glück war man in dem Hotel vorbereitet, der Sauna- und Wellness-Bereich war schon vorsorglich gesperrt worden. Weitere Schneehänge wurden kontrolliert gesprengt.

In den bayerischen Alpen gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe

Von den Alläuer Alpen im Westen bis zu den Berchtesgadener Alpen, ganz im Osten, gilt überall die zweithöchste Lawinenwarnstufe (4). Schon die geringste Zusatzbelastung, zum Beispiel eines einzelnen Skifahrers oder Snowboarders, warnt der bayerische Lawinendienst, könne große Schneebrettlawinen auslösen.

Weiter heißt es, dass unterhalb von 1.600 Höhenmetern die mit Regen durchnässten Schneedecke an glatten, steilen Wiesenhängen und aus lückigen Bergwäldern als Gleitschneelawinen abzurutschen droht.

Mit Schaufeln gegen die Schneelast

Große Gefahr geht weiterhin auch von den Schneemassen auf Hausdächern aus. Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) lobte in diesem Zusammenhang den Zusammenhalt in der Bevölkerung. "Man kann sagen: Bayern hilft", so Herrmann. Etwa 10.000 Freiwillige seien insgesamt im Einsatz. Sie hätten in den vergangenen Tagen über 1.000 Dächer vom Schnee befreit.

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer den Helfern bereits für ihren Einsatz gedankt. Die Menschen leisteten seit Tagen "Übermenschliches".

Bis zu zwei Meter Neuschnee bis Dienstagnachmittag

Zeit für Entwarnung ist es aber noch nicht. In den fünf oberbayerischen Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Berchtesgadener Land gilt weiter der Katastrophenfall. Dort fällt auch weiter der Schulunterricht aus.

Bis Dienstagnachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst weiter starke Schneefälle - im Allgäu und in Teilen des Berchtesgadener Lands bis zu zwei Meter. Am Mittwoch rechnen die Experten dann in ganz Bayern mit milden Temperaturen - wodurch der Schnee aber nocheinmal schwerer werden könnte.

Leichte Entspannung in Niederbayern

Einzig in Niederbayern hat sich die Lage bereits etwas entspannt. Dort vermeldete das Landratsamt Straubing-Bogen heute, dass alle überörtlichen Straßen im Landkreis wieder frei und befahrbar sind. Auch der Unterricht findet dort überall wieder statt.