Bayern 1-Regionaltag am Sternstunden-Stand

Auch dieses Jahr möchten die Moderatoren, Reporter, Korrespondenten und Techniker aus dem Studio Franken mit einem eigenen Spenden-Sammel-Tag dazu beitragen, dass in der Adventszeit möglichst viel Geld für die Sternstunden-Projekte zusammenkommt.

BR-Mitarbeiter und Moderatoren am Sternstunden-Stand

Unterstützt wurden die BR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei heute von Schirmherrin Marga Beckstein, dem Fürther Kabarettisten Volker Heißmann und dem diesjährigen Ehrengast, der langjährigen Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Neben Studioleiterin Dr. Kathrin Degmair werden auch die Moderatoren von „Mittags in Franken“ Birgitt Roßhirt, Jürgen Lassauer und Stefan Straßer am Sternstundenstand Spenden sammeln und Autogramme geben.

Spenden für Benefizaktion

Die Marktbesucher konnten sich Weihnachtssterne aussuchen, die vor allem Kinder in ganz Franken gebastelt haben. Der Spendenerlös kommt bis auf den letzten Cent der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks zugute. Zu hören sein wird der Bayern 1-Regionaltag am Sternstundenstand den gesamten 3. Dezember über in den Regionalnachrichten auf Bayern 1 und in "Mittags in Franken".

Bayern-1-Reporterin Miriam Scholz wird dabei auch Projekte für Kinder in Not aus Mittel- und Oberfranken vorstellen. Auch die „Frankenschau aktuell“ berichtet ab 17.30 Uhr im BR Fernsehen. Video und Fotos wird es auch auf Facebook und Instagram geben.