04.12.2018, 07:38 Uhr

Bayern 1 Regionaltag am Christkindlesmarkt voller Erfolg

Über 5.500 Euro haben Reporter, Moderatoren und Korrespondenten am Montag beim „Bayern 1 Regionaltag“ auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt für Kinder in Not gesammelt. Sie unterstützten die BR-Benefizaktion "Sternstunden".