Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen eröffnet

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Mittag das bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen in Windischeschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab eröffnet. Er nannte es "höchst dringend" und "großartig", dass hier gemeinsam und realitätsnah geübt werden könne.

Simulation von Amoklauf, Terrorangriffen, Naturkatastrophen

Hier werden besondere Einsatzlagen wie ein Amoklauf, Terrorangriffe, Naturkatastrophen oder auch Groß-Unfälle mit moderner Technik simuliert. Das Zentrum ist einmalig in Deutschland, betont der Innenminister. Es diene dem Schutz unserer Einsatzkräfte, so Herrmann. Vor allem den vielen Ehrenamtlichen in den Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen, aber auch bei Feuerwehren.

Bessere Koordination von Einsatzkräften

BRK-Präsident Theo Zellner sieht durch gemeinsame Übungen auch eine Verbesserung der Koordination bei solchen Einsätzen, z.B. zwischen Polizei, Feuerwehren und den Hilfskräften. Diese sei bei manchen Einsätzen in der Vergangenheit nicht immer gegeben gewesen, so Zellner. Betrieben wird das BayZBE von einer Gesellschaft aus BRK, Johanniter Unfallhilfe, Malteser-Hilfsdienst und Arbeiter-Samariter-Bund. Geübt wird hier auch mit dem THW, den Feuerwehren, der DLRG oder dem medizinischen Katastrophenhilfswerk Deutschland.

Vier Millionen Euro für moderne Technik

Knapp vier Millionen Euro hat es gekostet. Mit hochmoderner Technik wird hier jeder Einzelne während der Übung mit Kamera und Ton überwacht. Das Feedback folgt sofort nach der Übung und individuell für jeden Teilnehmer. Durch die moderne Technik sind die Übungsszenarien sehr realitätsnah. Im Zentrum können viele verschiedene Szenarien simuliert werden, so gibt es z.B. ein Cafe, Geschäfte, Klassenzimmer oder auch eine Freifläche im Außenbereich.

Weiteres Gebäude für 20 Millionen Euro geplant

Anfang Dezember hat der Ministerrat bereits grünes Licht für eine Erweiterung gegeben. Für rund 20 Millionen Euro soll ein weiteres Gebäude entstehen, nur einen Steinwurf entfernt. Die Planungen beginnen im neuen Jahr, so Geschäftsführer Daniel Pröbstl. Geübt wird hier gemeinsam, also mehrere Hilfsorganisationen jeweils zusammen, damit man noch besser voneinander lernen könne.

Ab Januar startet der Normalbetrieb

Im Dezember laufen noch Pilotlehrgänge, ab Januar dann startet der Normalbetrieb. Die Kurse sind aber bereits gut gebucht, so Pröbstl. Auch aus ganz Deutschland gebe es Anfragen, in dem neu konzipierten Zentrum zu üben. Es ist entstanden als Reaktion auf die Terrorangriffe in Ansbach und Würzburg und den Amoklauf in München im Jahr 2016. So besondere Einsatzlagen seien zwar selten, aber können gefährlich für die Hilfs- und Einsatzkräfte werden. Deshalb soll das Simulieren dieser Szenarien mit moderner Technik den Einsatzkräften Sicherheit und Routine geben. Auf einer neuen E-Learning-Plattform können sich die Ehrenamtlichen auch theoretisches Knowhow für die besonderen Einsätze holen.