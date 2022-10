Bayerisches Rotes Kreuz im Notfall auch mit E-Bikes unterwegs

In der freien Natur ist man mit Fahrrad oder E-Bike oft schneller und einfacher am Ziel als mit großen schweren Autos. Das haben sich auch die Mitglieder des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Scheßlitz-Heiligenstadt gedacht und kurzerhand einen alten Anhänger umgebaut. Nun passen in die mobile Sanitätsstation vier E-Bikes sowie Erste-Hilfe-Rucksäcke, zwei Krankentragen, ein Tisch und ein Pavillon. Der Anhänger kann nun künftig von einem Auto gezogen werden und trifft das auf unwegsames Gelände, werden die letzten Meter mit den Rädern zurückgelegt.

Sanitäter auf E-Bikes als Erste am Unfallort

Solche Einsätze im Wald oder im bergigen Gelände werden vom BRK Scheßlitz-Heiligenstadt regelmäßig geübt. Denn durch die E-Bike-Staffel sind die Sanitäter oft als Erste am Unfallort. Mit der neuen mobilen Sanitätsstation wollen die Sanitäter künftig auch bei Veranstaltungen mit dabei sein. Das Opeltreffen in Königsfeld ist laut BRK beispielsweise ein Event auf großen Gelände, das mit dem Rettungswagen nicht ohne weiteres zugänglich sei. Auch auf Volks- oder Straßenfesten wie der Sandkerwa in Bamberg sei ein Einsatz mit den E-Bikes in Zukunft denkbar.

Mobile Sanitätsstation erhält Bayerischen Innovationspreis

Für die Idee und den Bau der mobilen E-Bike-Sanitätsstation hat die Gruppe des BRK Scheßlitz-Heiligenstadt bereits den Bayerischen Innovationspreis 2022 in der Kategorie Ehrenamt erhalten. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro haben die Ehrenamtlichen des BRK direkt in die Sanitätsstation investiert und weitere E-Bikes angeschafft.