Ziel: Mehr Transparenz - bayerisches Lobbyregister geht online

Unternehmen und Verbände können sich ab sofort im Lobbyregister des Bayerischen Landtags eintragen. Von 1. Januar 2022 an ist das sogar Pflicht. Dann müssen sie ihren Einfluss auf den Landtag und die Regierung offenlegen. Jede Interessenvertretung, die regelmäßig betrieben wird und auf Dauer angelegt ist oder stellvertretend für Dritte erfolgt, muss sich dann im sogenannten Lobbyregister auf der Homepage des Landtags eintragen. Ausgenommen sind unter anderem Medien, Kirchengemeinschaften oder kommunale Spitzenverbände.

Was ist das Ziel des Lobbyregisters?

Das Ziel: Transparenz schaffen und Korruption erschweren. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) betonte bei der Vorstellung des Lobbyregisters: "Lobbyismus - also Interessenvertretung auch gegenüber der Politik - ist per se nichts Schlimmes. Sie ist in einem Prozess demokratischer Entscheidungsfindung sogar unbedingt notwendig". Parlamentarier seien schließlich auf den Sachverstand von außen und auch auf Argumente angewiesen. Umso wichtiger ist es aber laut Aigner, dass Lobbyismus transparent gemacht wird.

Mit der Auflistung der Interessensvertreter und den verschärften Regeln für Abgeordnete, die ab April nächsten Jahres gelten sollen, schaffe Bayern so viel Transparenz wie kein anderes Parlament in Deutschland. "Es zeigt einen breiten und auch einen demokratischen Konsens im Bestreben die notwendigen Konsequenzen aus der Maskenaffäre zu ziehen und das Vertrauen in die Arbeit des Parlaments und in die Arbeit der Abgeordneten wieder herzustellen", machte Aigner deutlich.

Auch Alexander Hold von den Freien Wählern hält das Lobbyregister für einen "entscheidenden Baustein", wenn es darum geht, politische Entscheidungen transparent zu machen. "Politische Entscheidungen werden in einer zukunftsfesten Demokratie nicht mehr gemeinsam mit düsteren Lobbyisten im Hinterzimmer getroffen", erklärte Hold zum Start des Lobbyregisters. Der legislative und exekutive Fußabdruck mache nun für jedermann nachvollziehbar, wer an Entscheidungen mitgewirkt hat.

Wo ist das Lobbyregister zu finden?

Das Lobbyregister steht künftig Online auf der Homepage des Landtags. Dort können sich Interessensvertreter auch ins Verzeichnis eintragen. Neben den Kontaktdaten müssen sie zum Beispiel angeben, wie viel Geld sie jährlich für die Lobbyarbeit ausgeben. Das Lobbyregister ist für alle Bürgerinnen und Bürger einsehbar und kann nach Interessensvertretungen durchsucht werden aber auch nach bestimmten Gesetzesvorhaben. Das funktioniert so: Sucht man im Lobbyregister nach einem Gesetz, werden einem dann alle dazu gehörigen schriftlichen Stellungnahmen von Vereinen oder Verbänden angezeigt. Damit können künftig alle erfahren, wer, wie an der Entstehung eines Gesetzes beteiligt war.

Das Lobbyregister in Bayern ist also dreiteilig:

Interessenvertretungen haben die Pflicht sich online zu registrieren - mit Namen, Anschrift und weiteren Angaben etwa zu den Finanzen. Die Lobbyisten müssen einen Verhaltenskodex unterschreiben. In dem steht zum Beispiel, dass sie den Abgeordneten keine Erfolgshonorare zahlen dürfen. Und im Verhaltenskodex werden die Interessenvertreter dazu aufgefordert, ihren Gesprächspartnern mitzuteilen, dass sie registriert sind. Der legislative und exekutive Fußabdruck wird für alle sichtbar. Das heißt, Einflussnahmen bei Gesetzesvorhaben werden transparent gemacht und veröffentlicht.

Gibt es Konsequenzen bei Verstößen?

Wer sich nicht einträgt oder falsche Angaben macht, dem droht eine Geldbuße bis zu 50.000 Euro. Doch wie werden Verstöße überhaupt aufgedeckt? Da seien die Mitarbeiter auf Hinweise von Abgeordneten oder aus der Bevölkerung angewiesen, erklärte der zuständige Projektleiter, Benjamin Engstfeld. Ein bis zwei Mitarbeiter aus seiner Abteilung werden nun dauerhaft mit dem Lobbyregister beschäftigt sein, ergänzte Landtagsdirektor, Peter Worm.

Welche Kritik gibt es?

Die Kritik der Grünen im Bayerischen Landtag setzt bei der Kontrolle des Lobbyregisters an. "Es wäre besser, wenn das eine unabhängige Stelle macht", sagte Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Sie hätte sich einen Beauftragten für Interessenvertretungen gewünscht, der dann - mit mehreren Mitarbeitern in seinem Team - auch für die Kontrolle und die Durchsetzung des Lobbyregisters verantwortlich gewesen wäre. Ansonsten ist Schulze mit dem Lobbyregister aber sehr zufrieden.

Auch die anderen Oppositionsparteien stimmten dem Lobbyregister-Gesetz von CSU und Freien Wählern im Juni 2021 zu - auch wenn sie sich an manchen Stellen Änderungen gewünscht hätten. Die SPD etwa hält die Geldstrafe für zu gering, um finanzstarke Lobbygruppen abzuschrecken und die AfD wünscht sich weniger Ausnahmen von der Registrierungspflicht. Julika Sandt von der FDP weist daraufhin, dass auch ein Lobbyregister die Maskendeals nicht verhindert hätte und es am Ende trotz allem nun einmal auf "redliche Politiker" ankommt.

Forderungen nach einem bayerischen Lobbyregister gab es schon im Sommer 2019 nach Bekanntwerden der Lobbyismus-Vorwürfe gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. An Brisanz gewann das Thema durch die Maskendeals in der Coronakrise.