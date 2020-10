Bayerisches Kabinett berät über Corona-Krise

Hilfen für Künstler, Prämien für Lehrer und die Entwicklung einer Impfstrategie gegen Corona– die Tagesordnung des Ministerrats heute Vormittag in der Staatskanzlei ist umfangreich.

Ministerpräsident Markus Söder hatte in seiner jüngsten Regierungserklärung angekündigt, dass es auf Schulen und Lehrkräfte in diesen Pandemiezeiten besonders ankomme.

"Deswegen werden wir Leistungsprämien erhöhen für die Direktoren, weil sie nämlich die Schulmanager sind. Und diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die sich besonders engagieren – beim Digitalunterricht, die besondere Formate vorlegen, sollen auch entsprechende Leistungsunterstützung bekommen. Denn ich finde, Leistung muss sich lohnen - gerade in der Schule." Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 21.10.2020 im Bayerischen Landtag

Beratung über Hilfen für Künstler

Wie hoch diese Prämien sein werden und nach welchen Kriterien sie genau vergeben werden, das will das Kabinett am Vormittag genauso beraten wie die weitere Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern. Diese leiden besonders darunter, dass nun vielerorts wegen der Pandemie wieder weniger Besucher kommen dürfen.

Wer wird zuerst geimpft?

Ein Impfstoff gegen Corona ist zwar noch nicht in greifbarer Nähe, doch arbeiten Bund und Länder bereits an den Modalitäten der Verteilung. Für die bayerische Staatsregierung ist klar: Risikogruppen zuerst – also vor allem alte und kranke Menschen. Ebenso sollen alle Kräfte des Gesundheitswesens bevorzugt geimpft werden.

Für die dann anstehende Massenimpfung wird man laut Markus Söder auch auf die kommunalen Corona-Testzentren zurückgreifen müssen. Davon gibt es derzeit 87 im Freistaat.