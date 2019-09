Bayerisches Kabinett berät über Schulpolitik

Geht es nach Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), dann kann der Schulstart kommen. Vor jeder Klasse werde ein Lehrer stehen, erklärte Piazolo zuletzt – und verwies auf 5.200 Neueinstellungen und 1.000 neu geschaffene Lehrer-Stellen im Freistaat. Das Fazit des Kultusministers: Die Unterrichtsversorgung sei gesichert.

Lehrerversorgung "auf Kante genäht"

Pünktlich zum Schulstart beschäftigt sich heute das Kabinett mit der Lehrer-Situation an Bayerns Schulen. Dabei dürfte im Ministerrat auch die jüngste Kritik mehrerer Verbände zur Sprache kommen. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) befürchtet nämlich, dass sich der Personalmangel im Laufe des Schuljahrs weiter verschärft, etwa durch Schwangerschaften oder Erkrankungen. Das Fazit des Verbands: Die Lehrerversorgung im Freistaat sei "auf Kante genäht".

Gewerkschaft: Lehrer-Zahlen führen in die Irre

Besonders groß ist der Bedarf dem Vernehmen nach aktuell an Grund-, Mittel- und Förderschulen. Noch deutlicher in seiner Kritik am Kultusministerium wird dabei die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie wirft dem Ministerium vor, dass die veröffentlichten Zahlen nicht die tatsächliche Situation an den Schulen widerspiegle. Minister Piazolo wiederum weist diese Vorwürfe seit langem entschieden zurück.

Unmut gibt es im Freistaat regelmäßig auch über die Befristung hunderter Lehrerstellen in Bayern. Die Betroffenen werden mit Beginn der Sommerferien arbeitslos - um in den Wochen nach dem Schulstart dann häufig wieder eingestellt zu werden. Für diesen Herbst hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) daher einen Gesetzesentwurf angekündigt, um willkürliche Befristungen einzudämmen.