BR24Live 13.25 Uhr: Kabinett berät Corona-Beschlüsse

Zumachen ist leichter als Öffnen – so hat Bayerns Ministerpräsident das Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin gestern in Berlin zusammengefasst. Heute Mittag will Söder mit der Staatsregierung die Coronamaßnahmen in einer Kabinettssitzung per Verordnung für den Freistaat umsetzen. Dem Vernehmen nach trägt Bayerns Ministerpräsident mit, was gestern beschlossen wurde.

Dies ist unter anderem die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März und ein erster Öffnungsschritt ab einem Inzidenzwert von 35 pro hunderttausend Einwohnern in sieben Tagen. Offen ist allerdings auch diesmal, ob Bayern eigene Akzente setzen wird, beispielsweise, was den Wechselunterricht an Schulen oder die Öffnung von Kindergärten und Kitas betrifft. Die Entscheidungen dazu liegen nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten in der Verantwortung der Bundesländer.

Söder: Bayern bei Schul-Öffnung "zurückhaltender"

Es gibt Bundesländer, die eine schnelle Öffnung der Schulen und Kitas anstreben. "Wir in Bayern", sagte Ministerpräsident Söder, "werden da etwas vorsichtiger und zurückhaltend sein." Was er damit gemeint hat, dürfte auf der Pressekonferenz am frühen Nachmittag zur Sprache kommen. Am Freitag wird sich außerdem erneut der Bayerische Landtag im Rahmen einer Sondersitzung mit den Corona-Beschlüssen befassen.