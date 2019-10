Bayerisches Integrationsgesetz: Urteil im Dezember

Vor zwei Jahren wurde im Landtag heftigst gestritten. Erst nach stundenlanger Debatte wurde das bayerische Integrationsgesetz am frühen Morgen verabschiedet. Am Dienstag, gut zwei Jahre später, sahen sich die Kontrahenten vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof wieder. Grüne und SPD erneuerten ihre heftige Kritik am Integrationsgesetz des Freistaats. In der mündlichen Verhandlung sprachen sich die Oppositionsfraktionen und ihre Rechtsexperten vor allem gegen den Begriff der Leitkultur aus. Der sei viel zu schwammig und rechtlich zu unbestimmt, sagte der ehemalige Richter und jetzige SPD-Fraktionschef, Horst Arnold: "Wir wollen Flüchtlingen die Möglichkeit geben, die Verfassung zu leben, mit den Grundwerten, und wenn dort ein Begriff der Leitkultur engstirnig gefasst wird, ist das kontraproduktiv für unser ganzes Zusammenleben."

SPD sieht Gefahr der Willkür - Grüne nennen das Gesetz überflüssig

Gülseren Demirel von den Grünen kritisierte den Begriff der Leitkultur ebenso wie Integrationskurse, zu denen Migranten verpflichtet werden können. Außerdem sei bereits alles in Bundesgesetzen geregelt: "Dass die Bundesgesetzgebung ein Integrationsgesetz hat, wo eben Integrationspflicht definiert ist und auch ins Ausländerrecht eingeflossen ist. Und daher das Landesgesetz überflüssig ist.“

Der Rechtsvertreter der Grünen, der Erlanger Rechtsprofessor Andreas Funke, trug vor, dass es nicht klar sei, ob man sich im Gesetz auf eine deutsche oder bayerische Leitkultur bezieht. Leitkultur sei aber einer Dynamik unterworfen und damit ohnehin nicht normierbar. So aber könnten sich bayerische Verwaltungen ohne Bezug auf eine gesetzte Norm ihr jeweiliges Leitkulturbild zurechtzimmern, meinte der Jurist.

CSU nennt Leitkultur nur einen "Orientierungsrahmen"

Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU Fraktion, Tobias Reiß, wies dagegen den Vorwurf zurück, der Staat wolle Menschen zu einer bestimmten kulturellen Verhaltensweise verpflichten. Die Leitkultur gebe nur einen Rahmen vor, versicherte Reiß und sagte: "Wir wollen aktiv integrieren. Wir fordern auch von denen, die zu uns kommen, dass sie unsere Identität anerkennen und sich nicht in Parallelwelten zurückziehen." Reiß zeigte sich auch überrascht, dass "so allergisch" auf den Begriff der Leitkultur reagiert wird. Dabei gehe es gerade nicht um Zwangsassimilierung. Von Migranten werde auch nicht verlangt, dass sie ihre eigenen Wurzeln verleugnen, sagte er.

Burgi: Gesetz steht im Einklang zu Föderalismus

Der Rechtsvertreter der ebenfalls vertretenen Staatsregierung, der Münchner Juraprofessor Martin Burgi, sieht das Gesetz im Einklang mit dem Föderalismus. Integration passiere im Rahmen eines vielfältigen Geschehens, das einem Wimmelbild gleiche, und dafür solle das Gesetz einen Rahmen geben. Burgi verwies auch auf jährlich 25.000 bis 27.000 polizeiliche Einsätze, die im Zusammenhang mit Migranten stattfänden. Das im Gesetz vorgesehene Recht, Asylbewerberunterkünfte zu betreten, sei deshalb das vielleicht wirksamste im ganzen Gesetz, sagte er und führte an, dass es 2018 tatsächlich nur 101 derartige Visitationen in Asylunterkünften gegeben hat.

Kritik an Kostenbeteiligung von Migranten an Sprachkursen

Kritisiert wurde auch, dass Migranten unter bestimmten Umständen die Kosten für Dolmetscher und Übersetzer zahlen müssen, auch wenn es sich um ein Verfahren handelt, das von Behörden initiiert wurde. Das wurde aber nur von der SPD als Problem erkannt. Der Vertreter der CSU erklärte, solche Schritte seien für den Fall angedacht, dass Migranten auch nach Jahren noch nicht ausreichend Deutsch gelernt hätten.

Keine Nachfragen - keine Verfassungswidrigkeit?

Beobachter werteten es als auffällig, dass die Richter keine Nachfragen stellten. Dies könne darauf hindeuten, dass das Gericht keine Verfassungswidrigkeit erkenne. Das Urteil wird am 3. Dezember verkündet.