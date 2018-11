Bayerisches Digitalministerium soll "Denkfabrik" sein

Judith Gerlach hat eine große Aufgabe vor sich. Als neue Digitalministerin soll die 33-Jährige den Freistaat Bayern fit machen für die digitale Zukunft.

Bislang steckt ihr Ministerium noch in den Kinderschuhen. Es gibt kein Gebäude, keine Mitarbeiter – und eine eigene Internetseite hat das Digitalministerium von Judith Gerlach bislang auch noch nicht. "Wir gründen ein neues Ministerium und wir sind gerade im Aufbau", erklärt Gerlach. Sie müsse sich auch erst mal einen Stab zusammensuchen. Eine Internetseite allerdings "wird sicher bald kommen".

Breitband beim Finanz-, Mobilfunk beim Wirtschaftsminister

Doch was sind eigentlich die konkreten Aufgaben des neuen Ministeriums? Darüber wird nun diskutiert. Denn viele Teilbereiche der Digitalisierung unterstehen gar nicht direkt der neuen Ministerin. So bleibt die Verantwortung für den Breitbandausbau zum Beispiel auch weiterhin im Finanzministerium – und um das Thema Mobilfunk kümmert sich wie bislang auch der Wirtschaftsminister.

Die bayerische SPD ist deswegen skeptisch, dass das funktionieren kann. "Dass man ein Digitalministerium hat, aber beispielsweise digitale Bildung im Kultusministerium diskutiert wird – ich glaube, da gibt es oft künstliche Abgrenzungen und das wird die Praxis zeigen müssen, ob das überhaupt funktioniert", sagt die Landesvorsitzende Natascha Kohnen.

Präsident des Bayerischen Gemeindetags wünscht sich Zentralisierung

Wie die Digitalisierung in der Praxis funktioniert – das beobachtet auch Uwe Brandl ganz genau. Als Präsident des Bayerischen Gemeindetags ist es ihm ein besonderes Anliegen, dass vor allem der ländliche Raum im Freistaat vorankommt. Das Internet soll schneller werden – die vielen Funklöcher nach und nach verschwinden. Doch auch Brandl ist skeptisch über die neue Ressortverteilung.

"Da könnte man sich natürlich schon wünschen, dass aus Gründen der Synergie die Aufgaben komplett in einem Ministerium sind. Das hat man nicht getan", sagt Brandl. "Man hat den strategischen Bereich ins Digitalministerium gegeben und hat die Umsetzung dort belassen, wo sie jetzt schon verortet ist." Brandl hoffe aber, dass der Schritt zur Zentralisierung noch irgendwann getan werde.

Mehr Zentralisierung ist vonseiten der neuen Staatsregierung aber gar nicht gewollt. Dass in puncto Digitalisierung nicht alles in einer Hand ist, sei eine bewusste Entscheidung gewesen. "Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe, die sich in jedem Ministerium wiederfindet", sagt beispielsweise der neue Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Deswegen sei es schwer zu sagen, das mache nur einer.

Digitalministerium soll "Denkfabrik" sein

Bleibt letztendlich die Frage nach den Aufgaben der neuen Digitalministerin. Denn wenn die einzelnen Themen in den gleichen Ministerien wie bislang umgesetzt werden – was bleibt dann eigentlich noch zu tun? "Mein Bereich ist es, Strategien herauszufinden. Wir sind so eine Art Denkfabrik, um zu sehen: Welche Strategien können wir in diesem Thema fahren. Das muss dann koordiniert werden", beschreibt Gerlach die Aufgaben ihres Ministeriums. Man wolle ein "runder Tisch" sein, an den sich Leute aus "Ministerien, aber auch aus Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft" setzen. Gemeinsam solle man das Thema Digitalisierung voranbringen.

Zumindest eine Sache ist inzwischen schon geklärt: Ein passendes Gebäude für das neue Ministerium hat die Staatsregierung in der Münchner Innenstadt gefunden.