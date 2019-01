Bayerischer Wald: Wintersportbedingungen verbessern sich

Skifahrer, Rodler und Langläufer können sich freuen: Im Bayerischen Wald hat es geschneit. Der Große Arber meldet sogar 20 Zentimeter Neuschnee. Trotzdem brauchen einige Bayerwald-Pisten noch mehr Schnee, bevor sie geöffnet werden können.

Skigebiete im Bayerischen Wald

Das Wintersportzentrum Hohenbogen zum Beispiel hat die Kälte der letzten Tage intensiv zum Beschneien genutzt und bietet ab Samstag, 09:00 Uhr, wieder vollen Skibetrieb. Zuletzt war dort Skifahren nur auf einem Teil der Piste möglich.

Auch der Geißkopf braucht noch mehr Naturschnee. Momentan ist dort nur ein Lift in Betrieb sowie der Geissleinpark für Kinder.

Im Skigebiet Sankt Englmar laufen jetzt sechs Lifte bei zehn bis 25 Zentimetern "Maschinenschnee mit Naturschneeauflage", wie es im Schneebericht heißt. An drei Englmarer Liften gibt es am Freitag von 19 bis 22 Uhr Flutlichtbetrieb.

Gute Bedingungen herrschen in den großen Skigebieten Mitterfirmiansreut, wo bei 30 bis 45 Zentimetern auf den Pisten alle Lifte laufen. Am Großen Arber sind acht von 14 Pisten geöffnet, bei bis zu 60 Zentimetern Schneeauflage. Die steile Weltcupstrecke braucht noch etwas mehr Naturschnee und soll voraussichtlich ab Dienstag geöffnet werden.

In Zwiesel öffnet am Samstag der Glasberglift, der bisher geschlossen war. Auch die Lifte in den kleinen Skigebieten Eck, Riedlberg, Silberberg laufen, ebenso der Steinberglift bei Schöfweg.

Rodelbahnen geöffnet

Rodelbahnen sind zum Beispiel in Betrieb am Silberberg, am Großen Arber, am Steinberglift und in Mitterfimiansreut. Auch einige Rodelhänge in Sankt Englmar wurden präpariert.

Die meisten Naturrodelbahnen, die auf Waldwegen verlaufen und völlig auf Naturschnee angewiesen sind, brauchen noch mehr Schnee, um befahrbar zu sein.

Loipen gespurt

Der Neuschnee hat dafür gesorgt, dass ab Freitag fast alle Loipen in Sankt Englmar gespurt sind, insgesamt rund 49 Kilometer.

Außerdem können sich Langläufer zum Beispiel auf 80 Kilometern gespurten Loipen am Bretterschachten bei Bodenmais austoben, auf 22 Kilometern zwischen Schareben und Bretterschachten oder auf 14 Kilometern in Scheiben oberhalb von Lohberg. Die Naturschneehöhen dort liegen bei 30 bis 50 Zentimetern.

In Mauth-Finsterau sind drei Loipen gespurt, und in Mitterfirmiansreut fünf Kilometer.

Die meisten Loipen im Tal haben noch nicht genug Schneeauflage. Man hofft aber, dass in den nächsten Tagen noch mehr von oben kommt.