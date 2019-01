Bayerischer Wald: Straßen, Loipen, Schulen und Hochwasser

Landratsamt Freyung-Grafenau: Bürgertelefon wegen Wetter

Wegen des Wetters und der Schulausfälle hat das Landratsamt Freyung-Grafenau heute ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter 08551/57-470 oder per Mail unter unwetter@lra.landkreis-frg.de können Landkreisbürger Infos einholen zu Straßensperrungen, Unterrichtsausfall und Feuerwehreinsätzen. Informationen zum öffentlichen Nahverkehr erhalten die Bürger über die Mobilitätszentrale (08551/57-320 oder oepnv@lra.landkreis-frg.de).

Gleichzeitig meldet das Landratsamt, dass einige der gestern gesperrten Kreisstraßen heute schon wieder befahrbar sind.

Zugausfälle Waldbahn-Strecken

Weiterhin nicht befahren werden die Strecken der Waldbahn. Auf der Internetseite heißt es, dass Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. Nur die Strecke zwischen Deggendorf und Plattling wird laut Internetseite der Waldbahn planmäßig befahren.

Wetterausblick: Hochwassergefahr?

Die Hochwassersituation ist noch entspannt: Die Pegel sind noch nicht dramatisch gestiegen. Laut Wasserwirtschaftsamt könnte die Donau zwar die erste Hochwasser-Meldestufe erreichen, wohl aber erst morgen - gefährlich ist dies nicht. Auch von den kleineren Flüssen hat bisher kaum einer die Meldestufe 1 erreicht. Einer der wenigen ist der Regen in Cham, aber auch da sind die Experten noch ziemlich entspannt. Das liegt wieder am Wetter: Weil es eher trocken und kalt wird, taut es nicht sehr stark. Es gibt also kaum Schmelzwasser, das den Wasserstand der Flüsse und Bäche ansteigen lässt.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldet jedoch, dass einige Flüsse in Ostbayern leicht über die Ufer getreten sind, besonders betroffen ist die Vils. Die Kleine Vils bei Dietelskirchen (Lkr. Landshut) beispielsweise hat in der Nacht auf Montag die Meldestufe zwei überschritten. Auch die Flutmulde in Landshut ist überflutet, wie die Polizei Niederbayern am Morgen miteilte. Demnächst rechnet der Hochwassernachrichtendienst mit Meldestufe drei an der Abens bei Mainburg (Landkreis Kelheim).

Morgen regulärer Schulunterricht

Im Landkreis Deggendorf wird morgen mit großer Sicherheit ein ganz normaler Schulbetrieb möglich sein, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Landkreis Regen findet morgen Schulunterricht statt, wie das dortige Landratsamt mitteilte. Auch für den Landkreis Straubing-Bogen rechnet die Behörde für morgen mit regulärem Unterricht.

Ebenso findet morgen im Landkreis Freyung-Grafenau wieder regulär Unterricht statt. Das hat das Landratsamt soeben mitgeteilt.Ob im nördlichen Landkreis Passau die Schulen am Dienstag wieder geöffnet haben, steht noch nicht fest. Das werde erst am späten Nachmittag nach einer Besprechung mit den Straßenverkehrsbehörden entschieden, hieß es aus dem Passauer Schulamt.

Niederbayerische Unterstützung für Bad Tölz

In mehreren anderen bayerischen Landkreisen herrscht aufgrund der Schneemassen noch immer der Katastrophenfall. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat daher am Samstag beim Landkreis Rottal-Inn Hilfe angefordert. Noch am gleichen Tag wurden 112 Einsatzkräfte als Unterstützung dorthin geschickt, wie das Landratsamt mitteilt.

"Es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir anderen Landkreisen in einem solchen Fall beistehen - gerade da wir seit 2016 ja nur zu gut wissen, wie wichtig die Hilfe aus anderen Landkreisen im Katastrophenfall ist." Landrat Michael Fahmüller (Lkr. Rottal-Inn)

Die derzeit im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eingesetzten Hilfskräfte kommen von den Feuerwehren Altersham, Staudach, Tann, Simbach am Inn, Seibersdorf, Kirchdorf am Inn, Arnstorf, Roßbach, Hebertsfelden, Eggenfelden, Huldsessen, Massing, Anzenkirchen, Egglham und Reichenberg sowie vom BRK Rottal-Inn. Besonders Dächer müssen von ihnen vom Schnee befreit werden.