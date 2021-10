Bayerischer Wald: Skizentren hoffen auf die kommende Saison

Die Skiorte im Bayerwald setzen nach der corona-bedingt schlechten Saison im letzten Jahr ihre Hoffnungen in den kommenden Winter. So zum Beispiel auch das Skizentrum Mitterdorf in der Gemeinde Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau sowie die Skigebiete am Großen Arber, in Neukirchen beim Heiligen Blut und in Bodenmais im Landkreis Regen.

Corona war "immer eine Innenraum-Pandemie"

Die Skigebiete im Bayerischen Wald bereiten sich auf die Wintersaison vor und hoffen, dass sie - nach dem letzten ausgefallenen Skiwinter - dieses Jahr auch endlich stattfinden darf. "Da vertraue ich jetzt der Staatsregierung", sagte der Bürgermeister von Neukirchen beim Hl. Blut Markus Müller (CSU) dem BR, "denn es war immer eine Innenraum-Pandemie. Wir haben es nie verstanden, warum man da im Außenbereich so restriktiv war. Jetzt ist der Zeitpunkt , wo man die Leute zumindest im Freien ihren Sport machen lassen muss."

Müller ist auch zuständig für die Hohenbogenbahn und das dortige Skigebiet. Er hofft, dass baldmöglichst entschieden wird, welche Corona-Auflagen für die Liftanlagen und Skigebiete gelten sollen. Denn das ist noch immer nicht klar. Markus Müller fürchtet, dass die Auflagen am Ende so kurzfristig kommen, dass es schwierig wird, sie auf die Schnelle umzusetzen. Er rechnet mit der 3-G-Regel, die auch jetzt schon für den Sommerbetrieb der Bahn gilt.

3-G lässt sich mit Tausenden Skifahrern wohl nicht umsetzen

Andere Skigebiete sind skeptisch, ob sich 3-G mit dem vorhandenen Personal in einem Winter mit Tausenden Skifahrern umsetzen lässt. Im Skizentrum Mitterfirmiansreut heißt es, Einzelkontrollen, ob ein Skifahrer geimpft, genesen oder frisch getestet ist, könne man nicht leisten. Denkbar seien höchstens Stichproben. Auch am Großen Aber würde man mit 3-G vor einer "personellen Herausforderung" stehen, so Andreas Stadler, der Pressesprecher der Arberbergbahn. Er hofft, dass insgesamt nur eine Maskenpflicht gilt, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, aber kein 3-G.

Arberbergbahn: Saisonkarte nur gegen 2-G-Nachweis

Die Arberbergbahn verkauft momentan die Saisonkarten für die kommende Wintersaison vorsichtshalber nur an vollständig Geimpfte und Genese mit Nachweis, lässt hier also 2-G gelten. Sollte dann doch 3-G oder gar keine entsprechende Auflage kommen, könnte man das nachträglich lockern. Umgekehrt sei das aber nicht möglich, weil die Saisonkartenbesitzer nicht mehr an die Kasse kommen, um sie kontrollieren zu können. Auch die Geißkopfbahn sieht Probleme mit 3-G bei Saison- und Punktekarten, denn Kontrollen seien nur an der Kasse möglich, nicht im Gelände. In Sankt Englmar findet man es wichtig, zu klären, ob auch für Kinder 3-G gelten soll oder nicht.

Auf die Hygiene-und Abstandsregeln wollen die Liftbetreiber sowieso achten, ähnlich, wie man sie jetzt schon an den Bahnen mit Sommerbetrieb praktiziert. In Warteschlangen gelten zum Beispiel die Abstandsregeln. Haltegriffe, Drehkreuze oder Toiletten werden zum Beispiel am Arber regelmäßig desinfiziert.