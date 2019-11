Bayerischer Wald: Hühner züchten statt Computer spielen

Die elfjährige Elisabeth hat einen ganz besonderen Ausgleich nach der Schule gefunden: Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, geht sie zum Hühnerfüttern raus - gleich vor dem Haus auf der großen eingezäunten Wiese mit Hühnerstall am Ortsrand von Frauenau (Lkr. Regen) im Bayerischen Wald. Sie verbringt ihre Freizeit mit den Hühnern: "Wenn man sich viel mit ihnen beschäftigt, könnte man ihnen auch Tricks lernen, dass sie zum Beispiel auf der Hand sitzen bleiben."

Preisgekrönte Hühner der Enkelin machen Opa stolz

Elisabeths Hühner sind imposante Schönheiten der Rasse Sussex in den Farben weiß-schwarz-Columbia. Jedes von ihnen wiegt bis zu vier Kilogramm - und alle sind preisgekrönt. Die Schülerin hat dieses Jahr bei einem Geflügelzüchter-Wettbewerb den Titel "Bayerische Jugend-und Sussexmeisterin" gewonnen. Das macht besonders ihren Opa Max Stadler stolz: "Dass man so viel auf einmal gewinnt, ist mir in meiner Karriere seit 1959 noch nicht passiert." Stadler hat seine Enkelin mit seiner Leidenschaft angesteckt: Seit zwei Jahren darf Elisabeth Hühner züchten - und tut es ihrem Opa gleich. Der schätzt, dass Elisabeth "bereit ist, die entsprechende Arbeit dafür zu tun."

Freizeit gehört den Hühnern

Füttern und Ausmisten gehört zu Elisabeths Alltag nach der Schule. Dafür lässt sie alles liegen, was Kinder in ihrem Alter sonst so interessiert:

"Computer habe ich nicht - Videospiele habe ich niemals bekommen. Jetzt habe ich halt ein Handy bekommen, als ich auf das Gymnasium gekommen bin, dass ich anrufen kann, wenn was ist." Elisabeth