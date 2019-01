Bayerischer Wald: Hoffnung für Skifahrer und Schneefans

Seit heute Nacht dürfen Skifahrer, Langläufer, Rodler und andere Schneefans wieder Hoffnung haben. Denn: Im Bayerischen Wald ist Neuschnee angesagt. Am Großen Arber, dem höchsten Bayerwaldberg, sind schon zehn Zentimeter gefallen. Dort liegen inzwischen rund 60 Zentimeter auf den Pisten. Wegen des teils starken Winds sind jedoch am Arber nicht alle Lifte in Betrieb. Die Gondelbahn ist zum Beispiel geschlossen, Thurnhof und Sonnenhang sowie zwei Rodelbahnen haben aber geöffnet.

Weitere Lifte, Loipen und Pisten

In Mitterfirmiansreut (Lkr. Freyung-Grafenau) sind bei 25 bis 40 Zentimetern Neuschnee alle Lifte und Pisten geöffnet, auch die Winterrodelbahn.

Im Wintersportgebiet Sankt Englmar (Lkr. Straubing-Bogen) sind nur vier von 13 Anlagen geöffnet, bei zehn bis 20 Zentimetern Schnee.

Am Geißkopf läuft derzeit nur ein Lift, man hofft aber auf weiteren Schnee, ebenso am Hohenbogen, wo man momentan nur von der Mittelstation aus ins Tal fahren kann. Auch dort ist mehr geplant, wenn der vorhergesagte Neuschnee kommen sollte oder die Kälte: Wenn es heute Nacht kalt wird, will man am Hohenbogen beschneien. Das gilt auch für das kleine Skigebiet Riedlberg, wo momentan nur ein Teil der Anlage läuft.

Die Skigebiete Eck und Silberberg laufen, bei allerdings auch nur 15 bis 20 Zentimetern Schnee - mit der Hoffnung auf mehr.

Langläufer können momentan am Bretterschachten bei Bodenmais (Lkr. Regen) ihrem Sport nachgehen, bei immerhin 30 bis 45 Zentimetern Naturschnee und rund 80 Kilometern gespurten Loipen. Auch die 21 Kilometer lange Loipe Schareben-Bretterschachten ist gespurt.

In Neuschönau (Lkr. Freyung-Grafenau) im Unteren Bayerischen Wald sind zum Beispiel zehn Kilometer der Höhenloipe präpariert und die neun Kilometer lange Buchwaldloipe bei Finsterau.

"Für Selbstspurer" vorbereitet, wie es heißt, ist ein Teil der Loipen an der Silberhütte in der Oberpfalz, bei allerdings dünner Schneelage. Nur fünf bis zehn Zentimeter liegen dort, aber man hofft ebenfalls in den nächsten Tagen auf mehr.