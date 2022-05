Bayerischer Wald: Große Schäden durch Engerling-Befall

Breitenberg im Landkreis Passau – ein Team der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft ist heute gekommen, um Engerlinge zu zählen. Mit einem Spaten sticht ein Mitarbeiter Parzellen aus, hebt die Grasnarbe an und da liegen sie: Die wenige Zentimeter großen Larven des Feldmaikäfers, die Engerlinge. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen das Fressen begonnen.

120 Engerlinge auf einem Quadratmeter

Wenn das Team heute auf einem Quadratmeter mehr als vierzig von ihnen findet, so wird eine Schadschwelle überschritten, dann ist auf dieser Wiese mit Schäden zu rechnen. Das Team beginnt zu zählen und erlebt gleich bei der ersten Parzelle eine böse Überraschung: Hochgerechnet liegen auf diesem Quadratmeter 120 Engerlinge. Die Schadschwelle wird somit um das Dreifache überschritten. So wie in Breitenberg sieht es inzwischen auf vielen Grünland-Böden der Region aus.

Darum gefällt es dem Käfer im Bayerwald

Die Region Bayerischer Wald, insbesondere die Landkreise Passau und Freyung-Grafenau, bieten günstige Bedingungen für den Feldmaikäfer. Gegenüber anderen Teilen Bayerns gibt es hier aufgrund der Bodenbeschaffenheit weniger Acker-, dafür aber mehr Grünland. Viele Ackerpflanzen, beispielsweise Mais, schmecken den Engerlingen nicht. Im pflanzenartenreichen Grünland finden sie hingegen reichlich zu fressen. Außerdem sind viele Flächen durch ihre Hanglage schwer mit der Fräse zugänglich – Umackern, eine Methode der Engerling-Bekämpfung, ist dort daher schwierig.

Beschleuniger Klimawandel

Dass die Maikäfer-Zahlen in den letzten Jahren steigen, liegt auch an klimatischen Veränderungen. Ullrich Benker, Biologe und Maikäfer-Experte der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) erklärt, wie sich Witterung und Klima auf den Maikäfer auswirken: "Durch höhere Temperaturen sind die Maikäfer gewillt, weitere Strecken zu fliegen. Dadurch ist mehr Aktivität bei den Käfern da. Und im Hauptschadensjahr, also heuer, können die Engerlinge bei Trockenheit wirklich von Anfang des Sommers bis spät in den Herbst hinein fressen. Das heißt, die Schäden sind fast übers ganze Jahr vorhanden."

Maßnahmen abwägen – was hilft?

Der Bayerische Bauernverband fürchtet darum ein "katastrophales Schadjahr" 2022. Landwirte und Landwirtinnen müssen nun abwägen: Die größten Erfolge verspricht eine Bodenerneuerung. Das bedeutet, die Wiesen müssen gefräst und fürs nächste Jahr neu angesät werden – eine Methode, die aufwendig und teuer ist. Alternativ gibt es bei Starkbefall aktuell eine Ausnahmegenehmigung bei der Anwendung des Insektizids Exigon – bis zum 1. Juli dürfen Landwirte es ausbringen.

Maikäfer-Management: Vorbeugen statt nachbessern

Um über eine Lösung für künftige Jahre zu sprechen, hatten sich Behördenvertreter, Landwirte und Naturschützern bereits nach dem Maikäferflug 2021 zusammengesetzt. Dort wurde ein spezielles Schädlings-Management beschlossen, das nun in engmaschigen Monitorings die Schäden erfassen und Möglichkeiten eruieren soll, einem Starkbefall vorzubeugen. LfL-Biologe Ullrich Benker und sein Team forschen derzeit zum Beispiel an speziellen Saatmischungen, die an die Gegebenheiten im Bayerischen Wald angepasst sind und deren Wurzeln die Engerlinge nicht fressen. So könnte eine Schädlingsbekämpfung ohne Chemie aussehen.