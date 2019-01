Bayerischer Wald: Auch heute wieder Schul- und Zugausfälle

Die Lage entspannt sich mittlerweile, wie es von der Polizei Deggendorf heißt. Dennoch fällt auch heute wegen des Wetters der Unterricht im gesamten Landkreis Freyung-Grafenau und Regen aus. Ebenso an der Grundschule Sankt Englmar/Perasdorf und der Grund- und Mittelschule Rattenberg im Landkreis Straubing-Bogen. Das Landratsamt Regen teilte auf Nachfrage mit, dass die Sicherheit auf den Schulwegen nicht gewährleistet werden könne. Ob die Schulen morgen am Freitag wieder geöfffnet sind, wird erst heute entschieden.

Im Landkreis Deggendorf und im Landkreis Passau hingegen ist heute wieder regulärer Unterricht.

Schneebruch: Angespannte Lage im Landkreis Passau

Dennoch bleibt die Lage in den Gemeinden Hauzenberg, Sonnen, Breitenberg, Wegscheid und Untergriesbach im Landkreis Passau wegen Schneebruch weiter angespannt. Der Aufenthalt in den Wäldern sei aufgrund der Schneelast lebensgefährlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Hauzenberg. Vor allem in den Nachtzeiten müsse mit gesperrten und blockierten Straßen gerechnet werden. Die Gefahr durch umknickende Bäume werden laut Wetterprognosen in den kommenden Tagen weiter zunehmen.

Zugausfälle bei der Waldbahn

Auf den Strecken der Waldbahn fallen wieder Züge aus - Fahrgäste können aber in Spiegelau, Bodenmais, Grafenau und Bayerisch Eisenstein in Busse steigen, wie es auf der Internetseite der Waldbahn heißt.

Auf Autofahrten verzichten

Laut Polizei Deggendorf sind in der Nacht die letzten Bäume von den Straßen beseitigt worden - bis auf die Staatsstraße zwischen Liebmannsberg und Zenting sind alle Straßen frei. Dennoch sollte auf Autofahrten verzichtet werden, so ein Polizeisprecher. Immer noch gebe es schneebedeckte Fahrbahnen, die gefährlich werden können.

Auto wird von Zug gerammt und komplett zerstört

Am Abend kam es deswegen zu einem Unfall in Essenbach im Landkreis Landshut: Ein Autofahrer wollte den Bahnübergang Wattenbacherau überqueren, rutschte dabei ins Gleisbett und blieb in den Schienen hängen. Er konnte sich noch aus dem Auto retten, bevor ein Zug das Auto rammte und komplett zerstörte.