Bayerischer Verwaltungsgerichtshof begründet Kreuzerlass-Urteil

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat die Begründung für sein Urteil über den umstrittenen Kreuzerlass von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgelegt. Anfang Juni hatte der BayVGH alle Klagen und Beschwerden gegen den Erlass der Staatsregierung zurückgewiesen.

Richter halten Klage für unbegründet

Konkret ging es um den Fall des Bundes für Geistesfreiheit Bayern und München. Dieser hatte die Aufhebung des Kreuzerlasses und die Entfernung der Kruzifixe gefordert. In der schriftlichen Begründung der Richter hieß es nun: Zwar seien die Klagen zulässig, aber unbegründet. Kreuze, die in Eingangsbereichen staatlicher Gebäude hängen, seien im Wesentlichen passive Symbole "ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung".

Anbringen von Kreuzen verstößt gegen Neutralitätsgebot

Allerdings räumte der BayVGH ein, dass das objektiv-rechtliche Neutralitätsgebot des Staates nicht gewahrt werde. "Das Kreuz ist ein Symbol christlicher Religion und kann nicht isoliert nur als Symbol der geschichtlichen und kulturellen Prägung verstanden werden." Die Anbringung von Kreuzen im Eingangsbereich von Dienstgebäuden verstoße gegen die Pflicht zur weltanschaulich-religiösen Neutralität.

"Für den Nichtchristen oder den Atheisten wird das Kreuz gerade wegen der Bedeutung, die ihm das Christentum beilegt und die es in der Geschichte gehabt hat, zum sinnbildlichen Ausdruck bestimmter Glaubensüberzeugungen und zum Symbol seiner missionarischen Ausbreitung", so das Gericht. Ministerpräsident Söder hatte immer wieder darauf verwiesen, dass das Kreuz als Ausdruck der christlich geprägten abendländischen Kultur anzusehen sei.

BayVGH sieht aber keine Verletzung von Glaubensfreiheit

Diese Tatsache begründe jedoch noch keine einklagbaren subjektiven Rechte. Das Gericht führt weiter aus: "Ein Verstoß gegen das Gebot staatlicher Neutralität, der sich in einer bloß passiven Verwendung eines religiösen Symbols ohne missionierende oder indoktrinierende Wirkung erschöpft und mit keinen weiteren Nachteilen für andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften verbunden ist, verletzt weder deren Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit noch auf Gleichbehandlung."

Der Eingangsbereich eines Dienstgebäudes stelle im Wesentlichen einen Durchgangsbereich dar, der nicht dem längeren Verweilen diene. Behördenbesucher seien also nur flüchtig mit den Kreuzen konfrontiert - anders als bei Kreuzen in Klassenzimmern. Einen Abwehranspruch könnten die Kläger nur dann geltend machen, wenn ihre Grundrechte verletzt wären.

Bund für Geistesfreiheit will bis nach Karlsruhe gehen

Die seit 2018 geltende Vorschrift besagt, dass in jedem staatlichen Gebäude in Bayern ein Kreuz hängen muss. Dagegen hatte der religionskritische Bund für Geistesfreiheit ebenso Klage eingereicht wie 25 Unternehmer, Politiker und Kulturschaffende. Sämtliche Klagen wies der BayVGH Anfang Juni ab. Hinsichtlich des Urteils über die Klagen des Bundes für Geistesfreiheit ließ das Gericht allerdings die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu. Der Bund für Geistesfreiheit kündigte daraufhin umgehend an, man halte an der Klage fest und werde "den Klageweg bis zum Bundesverfassungsgericht weiterverfolgen".

Die Kläger hatten unter anderem argumentiert, der Kreuzerlass bedeute eine Bevorzugung der christlichen Kirchen und damit eine "substanzielle Benachteiligung" der Kläger - dies widerspreche dem Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Neutralitätsgebot des Staates. Landesanwalt Marcus Niese hatte dagegen betont, der Freistaat bringe "das Kreuz nicht in seiner Eigenschaft als religiöses Symbol an", sondern als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns - so stehe es auch in der entsprechenden Vorschrift.