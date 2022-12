Bayerischer Verfassungsorden für Neureuther und Schwarzmann

Blitzlichtgewitter im Senatssaal des Maximilianeums! Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat am Freitag den bayerischen Verfassungsorden an 50 Frauen und Männer verliehen. Aigner sieht in ihnen gesellschaftliche Vorbilder, die angesichts der Krisen dieser Zeit Mut machten.

Derzeit werde die Demokratie herausgefordert, deshalb dürften wir nicht aufhören, Überzeugungsarbeit zu leisten, so die Landtagspräsidentin. In der Bayerischen Verfassung stünden viele Dinge, die seit über 75 Jahren eine hohe Gültigkeit haben. Die Verfassung sei immer noch topaktuell, aber sie lebe davon, dass Menschen sie auch lebten. "Die Ausgezeichneten heute leben diese Werte", erklärte Aigner.

Verena Bentele und Claudia Roth erhalten bayerischen Verfassungsorden

Zu den Ausgezeichneten gehören die Grünen Politikerin Claudia Roth und die ehemalige Paralympics-Sportlerin und Vorsitzende des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Auch die Kabarettistin Martina Schwarzmann erhielt den Verfassungsorden, weil sie gesellschaftliche und soziale Realitäten treffsicher bewusst mache.

Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther bekam den Verfassungsorden für seinen Einsatz für Klimaschutz und die Förderung von Bewegung bei Kindern und Jugendlichen. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden auch die Wiesn-Wirte und Unternehmer Clarissa und Michael Käfer ausgezeichnet.

Viele Ehrenamtliche unter den Ausgezeichneten

Aber auch weniger bekannte Persönlichkeiten sind unter den Ausgezeichneten: Wissenschaftler, Ärzte, Politiker und ehrenamtlich Tätige. Nicht alle konnten den Orden persönlich entgegennehmen wie zum Beispiel der Schauspieler und Produzent Michael Bully Herbig.

Die Festrede hielt der emeritierte Bischof von Bamberg, Ludwig Schick. Er stellte den Aspekt der Menschlichkeit, der auch in der Präambel der Bayerischen Verfassung steht, in den Mittelpunkt seiner Festrede. Zu der feierlichen Verleihung waren auch Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kirche gekommen, unter ihnen Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.