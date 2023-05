Bayerischer Verfassungsorden für Herbig, Klatten und Dalla Torre

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat Multitalent Michael "Bully" Herbig, Unternehmerin Susanne Klatten und Claudia Dalla Torre, die sich jahrzehntelang für den Kemptener Verein "Frauen helfen Frauen" engagierte, den Bayerischen Verfassungsorden überreicht.

Ehrung für Gemeinwohl-Engagement

Aigner zeigte sich beeindruckt von der Arbeit Claudia Dalla Torres. Viele Jahre sei diese Gesicht des Vereins "Frauen helfen Frauen" in Kempten gewesen. Einer privaten Initiative von sechs Frauen sei es zu verdanken, dass seit 1983 ein Frauenhaus in Kempten Frauen und ihren Kindern einen Schutzraum vor häuslicher Gewalt biete.

Zum vielfältigen Wirken Herbigs sagte Aigner: "Als Comedian, Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent sind Sie ein wahrer Tausendsassa. Sie werden geliebt vom Publikum, gefeiert von Kritikern." Herbigs Herz schlage für den Film, aber auch für andere. Deshalb setze er sich seit Jahren für das Kinder- und Jugendhilfeprojekt "Artists for Kids" ein.

Auch den Einsatz von Klatten würdigte Aigner: "Als Unternehmerin, Hauptanteilseignerin und Aufsichtsratsmitglied der Bayerischen Motoren Werke gehören Sie zu den wirtschaftlich prägendsten Persönlichkeiten der Bundesrepublik." Als "ehrbare Kauffrau" nutze Klatten ihre Möglichkeiten, um soziale und gesellschaftspolitische Verbesserungen voranzubringen. Als Beispiel nannte die Landtagspräsidentin die Herbert-Quandt-Stiftung. Diese widme sich seit einer Neuausrichtung 2017 vor allem den Gebieten Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bürgerschaftsengagement.

Auszeichnung seit 1961

In ihrer Ansprache betonte Aigner, der Verfassungsorden sei ein "kleines Dankeschön", das der Landtag bedeutenden Persönlichkeiten für deren Einsatz verleihe. Mit der Auszeichnung werden Bürgerinnen und Bürger geehrt, die sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben und sich herausragend für das Gemeinwohl engagieren. Die Auszeichnung wurde als Bayerische Verfassungsmedaille am 1. Dezember 1961 vom damaligen Landtagspräsidenten Rudolf Hanauer gestiftet. Die Verfassungsmedaille in Gold erhielten bislang insgesamt 364 Persönlichkeiten.

Mit Material von KNA.